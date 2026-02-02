Hoteles y residencias universitarias devoran el suelo para pisos en València

Hoteles, edificios de apartamentos turísticos y residencias de estudiantes están devorando el escaso suelo disponible en València para construir vivienda, según advierten las consultoras inmobiliarias. La falta de suelo y el aumento de la competencia han disparado el coste de los solares. Las inmobiliarias tienen encima de la mesa operaciones en las que se ofrecen solares por entre 1.700 y 2.000 euros el metro cuadrado, valores que dejarían el precio del metro cuadrado de los pisos en 7.000 euros (una vivienda de poco más de noventa metros costaría 700.000 euros).

El urbanista Alejandro Escribano, padre del Plan General de Ordenación Urbana de València (PGOU), alertó en septiembre de que en el Cap i Casal queda suelo para 8.000 o 10.000 viviendas y se acabó. Escribano insiste en que la ciudad ya no puede crecer más "sin dañar espacios que ningún ciudadano sensato eliminaría" como la huerta. El problema, según advierten las inmobiliarias, es la competencia por los solares libres de promotores de residencias de estudiantes y edificios de uso turístico.

Boom turístico

El boom turístico que vive el Cap i Casal ha disparado el interés de los inversores nacionales e internacionales por el sector hotelero valenciano. En los próximos dos años, la capacidad hotelera de València va a crecer un 30 % con 3.000 habitaciones nuevas. Promotores y operadores tienen en marcha cuarenta proyectos hoteleros dirigidos sobre todo a los turistas con más poder adquisitivo (los nuevos establecimientos con más capacidad tendrán cuatro y cinco estrellas). Una parte importante de esos hoteles y apartamentos se están construyendo en solares vacíos o en suelos que hasta hace unos meses ocupaban viviendas.

Hotel en construcción en el Cabanyal. / JM LOPEZ

El grupo alemán Numa promueve un proyecto de 132 apartamentos turísticos en uno de los últimos solares libres en el barrio del Botànic. Numa, que es uno de los mayores operadores europeos de apartamentos turísticos, tiene previsto abrir en el segundo semestre de 2026 su primer establecimiento en la capital del Túria en un edificio que se está construyendo en el número 101 de la calle Guillem de Castro. En ese solar estaba prevista hasta ahora la construcción de una residencia de estudiantes.

La cadena navarra Zenit ha comprado en la calle Cádiz un solar que llevaba varios años parado para levantar su segundo hotel en el Cap i Casal. Es un hotel de cuatro estrellas, con 72 habitaciones y 29 plazas de aparcamiento. El proyecto contempla la construcción de un inmueble con cinco plantas y un ático.

Solar del futuro hotel Vincci de la calle Guillem de Castro. / Miguel Ángel Montesinos

Hotel Vincci en Guillem de Castro

La cadena hotelera Vincci promueve su cuarto establecimiento en València en un solar en la calle Guillem de Castro número 65. Es un hotel de 4 estrellas, distribuido en dos edificios independientes, con 71 habitaciones y 18 plazas de aparcamiento. El solar está en una intersección con las calles Guillem Sorolla y Bany y llevaba más de dos décadas parado.

Grupo Tesela, constructora de proyectos integrales de arquitectura, ingeniería y construcción, ha iniciado la edificación de un nuevo hotel urbano de la cadena valenciana Olympia. Ubicado en pleno centro de Valencia, en el barrio de Ruzafa, este 4 estrellas contará con 46 habitaciones, algunas de ellas con terraza privada. Las obras arrancaron en octubre y está previsto que duren dos años y medio.

Universitarios extranjeros

De forma paralela, la llegada de universitarios internacionales está impulsando la construcción de residencias de estudiantes. El fondo de inversión estadounidense Hines invierte cerca de ochenta millones en València en la construcción de una residencia de estudiantes junto al Politècnico y el campus de Tarongers. El complejo contará con 650 camas y abrirá en el curso 2027-2028. La compañía considera el Cap i Casal un mercado estratégico por la escasez de habitaciones para estudiantes y mantiene el foco puesto en busca de nuevas oportunidades.

La gestora ve especialmente interesante el nicho de las residencias de estudiantes en el Cap i Casal por la escasa oferta. La tasa de provisión de camas (número de plazas en relación con el de estudiantes) es del 6 %, por debajo del 8 % de Madrid y Barcelona y muy por detrás del 14 % de la media europea. Hines incide en que València es la tercera ciudad de España por población, PIB y por número de estudiantes con cerca de 110.000. Es la segunda ciudad española con mayor porcentaje de estudiantes internacionales (14 %), con una tasa de crecimiento del 5,8 % anual.

Otros proyectos para estudiantes son los de la inmobiliaria Merkel, que promueve una residencia de 271 habitaciones en el barrio de Benicalap. La gestora británica Amro Estudiantes también ha impulsado una residencia de 271 habitaciones en la avenida del Puerto.