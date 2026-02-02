La Mesa del Turismo pide rebajas temporales en la alta velocidad mientras sigan las limitaciones tras el accidente de Adamuz

La Mesa del Turismo de España ha remitido una solicitud formal a las operadoras ferroviarias para que apliquen una reducción provisional de tarifas en los servicios de alta velocidad hasta que la red recupere la normalidad. La patronal sostiene que, debido a las restricciones de seguridad implantadas tras el accidente de Adamuz, los viajeros están pagando el precio completo por un servicio que, en la práctica, no se presta con los estándares habituales.

Según sus estimaciones, el desajuste entre el coste del billete y las prestaciones del servicio es “evidente”. Como ejemplo, cita el corredor Madrid-Barcelona, donde el tiempo de viaje habría pasado de 150 minutos a 270 minutos (cuatro horas y media).

Con una tarifa media de 63 euros, la Mesa calcula que el precio por minuto de trayecto ha bajado de 0,42 a 0,23 euros, lo que, a su juicio, implica un sobrecoste efectivo de 27,6 euros por billete. Por ello, propone situar el precio medio en 35,4 euros, una rebaja del 43,8%, mientras se mantengan las limitaciones de velocidad.

La organización, presidida por Juan Molas, añade que las compañías ferroviarias no deberían asumir en solitario este impacto y reclama que Adif ajuste el canon de uso de infraestructuras al servicio real que se está prestando.

Preocupación por seguridad e imagen exterior

La Mesa del Turismo también ha expresado inquietud por el estado de la red después de conocerse que, en el tramo de Adamuz, se han detectado hasta un centenar de soldaduras consideradas sospechosas de riesgo en apenas dos kilómetros de vía.

“La prioridad absoluta es garantizar la seguridad y restablecer la normalidad, pero una alta velocidad que hoy no lo es no puede cobrarse como si lo fuera”, ha señalado Molas. El presidente de la patronal ha recordado además a las víctimas del siniestro e insistido en la necesidad de evitar que un episodio similar se repita.

En este contexto, ha advertido de que Iryo ya habría comunicado que no retomará operaciones con Andalucía hasta contar con garantías plenas, pese a que el Gobierno anunció la reanudación del tráfico para el 10 de febrero.

La Mesa teme, además, un impacto reputacional: agencias de viajes aseguran haber detectado un aumento de consultas de turoperadores extranjeros preocupados por la fiabilidad del transporte en España. Por ello, la organización se suma a la postura de la CEAV y exige una comunicación pública “transparente y rigurosa”.

“Solicitamos de inmediato al Gobierno, a través de Turespaña, que tome medidas de comunicación suficientes para mantener la confianza en España como líder en competitividad turística”, ha añadido Molas, para evitar un daño mayor a la imagen del destino ante las dudas generadas por la seguridad ferroviaria.