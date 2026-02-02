Abierto el plazo para solicitar ayudas agrarias de la UE, que beneficiarán a unos 28.000 valencianos

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha abierto el periodo de presentación de solicitudes únicas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes al año 2026, que arranca este 1 de febrero y prevé beneficiar a unos 25.000 agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana. Para ello, es imprescindible que los titulares de explotaciones agrarias, independientemente de que sean o no solicitantes de ayudas de la PAC, actualicen sus datos en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunitat Valenciana (REACV), requisito necesario para poder percibir cualquier tipo de ayuda para el sector agrario.

Según el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), la Comunitat Valenciana dispone de 736.000 hectáreas de uso agrícola, a las que cabe sumar las superficies de pastos aprovechables para la ganadería que superan las 355.000 hectáreas. En total, la Comunitat Valenciana dispone de 1.091.525 hectáreas de Superficie Agraria Útil (SAU). El SIGPAC es la base de datos gráfica y alfanumérica usada para la declaración de las superficies agrarias. Tales datos ya se han actualizado con base a las solicitudes de los agricultores y los controles realizados en 2025 y pueden consultarse en: http://sigpac.gva.es/visor/.

Registro de explotaciones

Es muy importante que la captura de solicitudes se haga a la mayor brevedad posible dado que, si bien el periodo de solicitud finaliza el 30 de abril, la gestión de los expedientes empieza desde el mismo momento de su registro, por lo que una captura temprana de las solicitudes permite adelantar los pagos. La aplicación informática de captura de solicitudes únicas de ayuda y las actualizaciones del Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunitat Valenciana ofrecen los datos de Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas y, consecuentemente, facilitan la presentación y registro de las solicitudes.

Beneficiarios

La Generalitat abonó en diciembre de 2025 hasta 54,8 millones de euros correspondientes a la Solicitud Única de la PAC del año pasado. El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha destacado que “un año más, cumplimos con nuestro compromiso de apoyar al sector agrario valenciano, abonando de manera ágil y rápida las ayudas directas de la PAC, especialmente en un año marcado por la recuperación tras fenómenos climáticos extremos como la sequía y la dana”. Barrachina ha destacado que la cantidad abonada “refleja la importancia de estas ayudas para garantizar la rentabilidad de nuestras explotaciones. Por ello, debemos defender con firmeza en la negociación de la nueva PAC, que podría suponer la pérdida de 52 millones de euros anuales y dejar sin apoyo a 28.000 agricultores, de los cuales 24.000 están jubilados”.

Noticias relacionadas

Explotación de cítricos en Torrent, en una imagen de archivo. / GERMAN CABALLERO

El conseller ha pedido al Gobierno de España que adopte una postura firme y definida ante la reforma de la Política Agraria Común, ya que la Comunitat Valenciana “podría dejar de recibir 52 millones de euros anuales en ayudas de la PAC. Esta reducción afectaría a unos 28.000 agricultores, 24.000 de ellos ya jubilados, y pondría en riesgo la continuidad de 300.000 hectáreas de cultivo, lo que equivale al 60 % de la superficie agrícola activa”.