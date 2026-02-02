Premio Pepe Miquel para Juan Luis Durich

El jurado de los premios Pepe Miquel ha reconocido a Juan Luis Durich, ex director general de Consum, por su trayectoria en defensa del cooperativismo valenciano. Durich ha sido reconocido en la categoría de Trayectoria Cooperativa en estos galardones que, de manera bienal, otorga la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval).

La edición de este año también ha premiado a la Universitat de València por la exposición fotográfica itinerante “Otra economía es posible… y ya está aquí”, con documental audiovisual realizado en 2025-2026, coincidiendo con el Año Internacional de las Cooperativas. La Universitat ha obtenido el galardón a la Comunicación Responsable que busca reconocer a profesionales, entidades o medios cuya labor contribuye a la divulgación, difusión y conocimiento de la actividad y los principios del cooperativismo.

En el caso de Juan Luis Durich, el jurado, presidido por Emilio Sampedro, presidente de Concoval, quiere reconocerle su carrera profesional y el equilibrio entre el beneficio económico y el compromiso social que ha alcanzado la cooperativa durante su mandato.

Juan Luis Durich ha estado durante más de 30 años al frente de la cooperativa de distribución alimentaria Consum, donde ha liderado una transformación ejemplar basada en el crecimiento sostenible, el empleo de calidad y la expansión del modelo cooperativo. Es por ello, que el jurado lo considera una figura clave en la evolución del cooperativismo valenciano y estatal, al lograr convertir a Consum en una de las grandes referencias del sector de la distribución alimentaria en España.