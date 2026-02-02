El primer centro de datos de València abrirá en marzo de 2027 y busca más de 100 trabajadores

La multinacional NxN ha iniciado la cuenta atrás para el que será su primer centro de datos en València. Este lunes la empresa ha colocado, en un acto simbólico, la primera piedra del complejo, que se levantará en el polígono Vara de Quart y que cuenta con una inversión de 60 millones de euros. La previsión es que esté activo a partir de marzo de 2027.

En el acto han intervenido, por parte de NxN Data Centers, su CEO, Sergio Riolobos; el presidente ejecutivo, Javier Salas, y el director general de Infraestructuras y Operaciones, Rafael García. Además, han acudido Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones de Valencia, y Javier Balfagón, director general de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de la Generalitat Valenciana.

Una superficie de 6.500 m2 y 5 MW de potencia

El primer centro de datos de València -un espacio para albergar y gestionar servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de telecomunicaciones- tendrá una superficie de 6.500 metros cuadrados y 5 MW de potencia procedente al 100 % de energías renovables. Sus impulsores han hecho hincapié en que el centro tendrá un consumo cero de agua, así como tecnologías bajas en carbono o sistemas energéticos de alta eficiencia.

Riolobos, Salas y García han explicado que ya han contactado con empresas -tanto locales como de fuera de la Comunitat Valenciana- interesadas en el futuro centro de datos, que prevé dar servicio tanto a firmas privadas como administraciones públicas.

València y en concreto la ubicación en Vara de Quart, "es muy importante al estar dentro de la ciudad y por ser una zona de altísima densidad de conectividad", han dicho. "Tenemos -han detallado- varios de los nodos de los principales operadores de telecomunicaciones nacionales", así como "el único cable submarino que viene del norte de África a la costa mediterránea".

Empleo y talento local

Riolobos y Salas han hecho hincapié en la creación de empleo y el aprovechamiento del talento local, ya que este centro generará hasta 100 empleos directos y alrededor de 500 empleos indirectos e inducidos durante las fases de desarrollo y operación. "En breve" comenzará la incorporación de personal.

Este centro de datos impulsará la creación de empleo tanto en las áreas de negocio como en el ámbito técnico y operativo. El proyecto buscará perfiles especializados en marketing o gestión comercial. Las funciones técnicas y operativas requerirán perfiles con estudios universitarios o de Formación Profesional, como técnicos en soporte y operación de instalaciones y redes de telecomunicaciones, técnicos en sistemas informáticos y 'hardware' de inteligencia artificial, técnicos en mantenimiento de instalaciones eléctricas y de climatización, así como ingenieros industriales, de redes de comunicaciones y sistemas de IA y de procesos.

Según los responsables de NxN, el centro de València es el primero de una red que se pondrá en marcha en los próximos 5 años y que prevé la construcción de 10 centros en la Península Ibérica, con una inversión de 500 millones de euros.

Por su parte, Balfagón ha anunciado que la Generalitat volverá a sacar a concurso el servicio para alojar su centro de datos de Campanar y contratar un sistema que le permita ampliar su capacidad cuando lo necesite. Así, la Administración podrá apoyarse en recursos tecnológicos externos en momentos de alta demanda o cuando se produzcan incidencias, como las derivadas de temporales.

"Este primer proyecto abrirá el camino para que nuestros datos, incluido el actual centro de datos de la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre, se ubiquen en infraestructuras de este tipo, siguiendo siempre una estrategia de nube bien gobernada, rigurosa y con garantías de máxima conectividad", ha añadido Balfagón.

Mientras, Llobet ha destacado que "la colaboración público-privada es fundamental" para este tipo de "infraestructuras de vanguardia, muy necesarias en la era digital".