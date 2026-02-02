Valenciaport acapara la mayoría de rutas de la alianza de cuatro navieras

Las principales compañías de transporte marítimo mantienen su apuesta por el puerto de València durante 2026. El recinto del Grao será el emplazamiento marítimo de España con mayor presencia de ‘Ocean Alliance’, la gran alianza naviera integrada por multinacionales líderes en el sector del transporte de contenedores como CMA CGM, Evergreen, OOCL y Cosco Shipping. Esta colaboración de estos gigantes del mar contará de nuevo a lo largo de este ejercicio con cuatro servicios en los que estarán presentes algunos de los principales puertos que integran el sistema portuario español: Algeciras, Barcelona, y València.

Cosco Shipping avanza que cuatro de los servicios del llamado ‘Day 10 Product de la alianza’, que entrarán en funcionamiento en abril, tendrán al menos una escala de un puerto español: El AEM1 (MED1), el AEM2 (MED2), y el AEM3 (MED3), que forman parte de las conexiones que ofrece la alianza entre Asia y el Mediterráneo; y el MENA, servicio transatlántico que conecta puertos de Estados Unidos con puertos del Mediterráneo.

Hasta 390 buques

El acuerdo de colaboración comercial de las citadas firmas de transporte marítimo cubre las rutas comerciales Transatlántica, Transpacífica, Asia-Europa y Lejano Oriente-Medio Oriente e integra mejoras en la rotación de puertos. El despliegue incluirá una dotación de 390 buques para dar cobertura a los recorridos, ofreciendo una capacidad nominal cercana a los 5,4 millones de TEU (unidad de contenedor de veinte pies o 6,1 metros de longitud).

Las alianzas marítimas entre grandes navieras ponen en común buques -propios o fletados- por parte de varias firmas con el objetivo de ofrecer servicios regulares, optimizar escalas, mejorar frecuencias y maximizar el uso de la capacidad disponible.

Entre 2024 y 2025 se produjo una reconfiguración de estas alianzas, que actualmente quedan estructuradas en tres grandes grupos: Gemini Alliance (Maersk & Hapag-Lloyd), 'Ocean Alliance' (Cosco, CMA CGM, Evergreen y OOCL) y Premier Alliance (ONE, Yang Ming y Hyundai), con participación puntual de MSC. Esta última compañía, principal cliente del puerto de València y próximo gestor de la nueva terminal norte de contenedores a través de la multinacional TiL-MSC, se consolida como la mayor naviera del mundo por capacidad total.

En la actualidad, estas alianzas concentran aproximadamente el 93,9 % del transporte mundial de contenedores, dejando únicamente un 6,1 % del mercado para navieras de menor tamaño. La situación apenas ha variado con respecto a 2024, lo que pone de manifiesto un grado de concentración muy elevado del sector marítimo.

Ruta Asia-Europa

La ruta Asia-Europa es uno de los principales corredores marítimos del comercio mundial. En este eje estratégico, MSC lidera en solitario con una cuota de mercado aproximada del 22,7 %, un dato especialmente relevante al operar fuera de las alianzas en buena parte de sus servicios. Las rutas se realizan a través del Cabo de Buena Esperanza «para minimizar el riesgo geopolítico, con la opción del Canal de Suez lista» en el caso de que se produzcan cambios que «garanticen una cadena de suministro estable». Los buques se desvían por el Cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica) principalmente para evitar los ataques de los hutíes en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb, garantizando así la seguridad de la tripulación y la carga. Esta ruta alternativa, aunque más larga y costosa, evita el Canal de Suez, el cual ha sufrido una inestabilidad significativa tras la invasión de Gaza por parte de Israel.