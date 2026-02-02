La subida del precio del alquiler no tiene fin

No hay tregua. El precio del alquiler de viviendas sube y sube y no se atisba cuándo llegará a su tope, singularmente en la Comunitat Valenciana, que ha encabezado esta estadística en el mes de enero con un incremento respecto a enero de 2024 del 11,1 %, solo igualada por Castilla-La Mancha, según el último informe de precios publicado hoy por el portal inmobiliario Idealista.

El dato es, si cabe, más significativo porque el aumento internanual en España fue del 8,1 %, hasta los 15 euros el metro cuadrado. Esta subida supone un incremento del 3,4% en los tres últimos meses y un ascenso del 1,7% con respecto al último mes. En el caso valenciano, todavía hay recorrido al alza, no en vano el metro cuadrado se queda en los 12,7 euros, un 1,9 % más que en diciembre y un 3 % más que en el trimestre anterior. En cualquier caso, esa cifra alcanza niveles históricos. Para un inmueble de 100 metros, el coste estaría en los 1.270 euros al mes.

Claro que la presión es especialmente alta en València y su provincia. El precio del metro cuadrado en el 'Cap i casal' fue de 16,3 euros en enero, con una subida internanual del 8,7 %. Es un dato desconocido hasta la fecha y tiene una mayor significación si observamos que en solo un mes, respecto a diciembre, se ha encarecido un 2,5 %. La provincia de Valencia sigue la estela de su capital y está ya en los 13,9 euros. Más lejos aparecen Alicante, con 12,2 euros, y Castellón, con 8,8.

Capitales

Todas las capitales españolas analizadas por idealista tienen precios superiores con respecto a enero del año pasado. El incremento más pronunciado es el de Soria, donde las expectativas de los caseros subieron un 15,1%, seguida de las subidas de Ciudad Real (13,5%), Lleida (13,2%), Burgos (12,4%) y Zamora (12,1%). Por el contrario, Ávila (0,8%) es la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de Girona (1,4%), Barcelona (1,5%) y Almería (2,8%).

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido totalmente alcista ya que el alquiler sube en Madrid (9,9%), Alicante (8,9%), València (8,7%), Palma (7,7%), Sevilla (6,2%), Málaga (5,6%), San Sebastián (4,4%) y Bilbao (4,3%).

Precio

A pesar de estar entre las que menos suben, Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 24 euros el metro cuadrado, seguida por Madrid (23,1 euros) y San Sebastián (18,5 euros). Les siguen Palma (18,4 euros), València (16,3 euros), Málaga (16 euros) y Bilbao (15,7 euros). Por el contrario, Zamora (7,7 euros) y Lugo (7,8 euros) son las capitales con la renta más económica.

El precio del alquiler sube en 49 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Girona (-0,6%). Los mayores incrementos se han vivido en Ciudad Real (14,4%), Ourense (13,4%), Segovia (12,8%) Jaén y Burgos (12,6% en ambos casos). Por el contrario, Barcelona (1,3%), Teruel (2,6%), Álava (3%) y Lleida (5,3%) registran las menores subidas. En la Comunidad de Madrid el incremento fue del 10,5%.

Tras esta subida, la Comunidad de Madrid (21,1 euros el metro cuadrado) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (20,4 euros). Les sigue Baleares (19,1 euros), Guipúzcoa (17 euros), Málaga (16,7 euros), Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas (15,3 euros en ambas provincias). Jaén (6,6 euros), Badajoz, Zamora y Ciudad Real (7,2 euros en los tres casos) en cambio, son las provincias más económicas.

Autonomías

Por último, tras las ya citadas Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, es Madrid la autonomía que registra el mayor alza del alquiler de viviendas, con un 10,5%. Le sigue Aragón (10,5%). Por debajo del 10% se encuentras los incrementos de Murcia (9,2%), La Rioja (9%), Andalucía (8,7%), Castilla y León (8,5%), Asturias (8,2%) y Extremadura (8,1%).

Por debajo de la media nacional están los aumentos de Canarias (7,8%), Baleares (7,1%), Cantabria (6,8%), Galicia (6,7%), Navarra (6,2%) y Euskadi (5,9%). Cataluña con el 1,5% representa la menor subida de todas las autonomías.