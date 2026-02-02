Ventajas de trabajar en VW: coche de empresa, seguro de salud y ayudas a la comida y el gimnasio

Volkswagen ha diseñado un amplio paquete de incentivos para captar trabajadores para la gigafactoría de baterías de Sagunt. El grupo alemán ofrece distintos conjuntos de beneficios en función del puesto y el perfil del candidato. Los puestos de más responsabilidad tienen acceso a coche de empresa, seguro médico completo para toda la familia, ayudas a la comida y al gimnasio, y precios especiales en la compra de vehículos. Los perfiles más básicos tienen como beneficios comedor subvencionado, ayudas al seguro médico y descuentos en la compra de coches.

Este tipo de incentivos son frecuentes en las multinacionales. El grupo Volkswagen utiliza estos paquetes de retribución para captar talento para sus plantas en todo el mundo. En algunos casos firma acuerdos con empresas externas. Una de estas colaboraciones la tienen con Cobee, plataforma de origen español que pertenece a Pluxee, una empresa líder mundial en servicios de beneficios, retribución flexible y fidelización de empleados.

Uno de los privilegios que ofrece VW a algunos perfiles de la gigafactoría es una asignación mensual de comida a través de Cobee. Es una manera de mejorar la retribución sin incrementar los costes de la empresa. La asignación mensual de comida con Cobee funciona mediante una tarjeta virtual o física vinculada al salario bruto. Permite un ahorro fiscal de hasta 11 euros al día en restaurantes, máquinas de vending o delivery (Uber Eats/Glovo), eximiendo este importe del IRPF.

Entre los incentivos destaca el del seguro médico completo para el trabajador y su familia (pareja e hijos menores de 18 años). Este beneficio está reservado para puestos como el del responsable del área de ensamblaje de la gigafactoría de baterías de Sagunt, según se puede comprobar en las ofertas de empleo de PowerCo (filial de baterías de Volkswagen). A los operarios con perfiles más bajos, la multinacional les ofrece el copago del seguro médico (con el 80 % a cargo del empleado y el 20 % de la empresa).

A los trabajadores con Formación Profesional les están incentivando con el comedor subvencionado en las instalaciones de la gigafactoría.

Las ofertas de empleo de la gigafactoría también prometen descuentos en gimnasios. Es un beneficio corporativo que permite a los empleados acceder a gimnasios y centros deportivos con descuentos significativos (hasta un 70% menos) mediante una suscripción mensual. Se gestiona a través de una aplicación para elegir los planes de acceso.

Al igual que hace Ford con los empleados de la gigafactoría de Almussafes, Volkswagen da descuentos especiales para la compra de vehículos del grupo.

PowerCo acaba de iniciar la búsqueda de operarios para la gigafactoría de baterías de Sagunt ante el arranque de la producción el próximo 28 de septiembre. La filial de baterías de Volkswagen contrata a partir de ahora, sobre todo, a operarios que han estudiado Formación Profesional para trabajos de mantenimiento, producción, calidad y logística. La compañía tiene ahora mismo 300 trabajadores en Valencia (ingenieros y personal administrativo) y tiene previsto dar empleo a quinientos operarios para la planta desde ahora hasta final de año.

Más de 2.000 aspirantes ya se han apuntado a la bolsa de trabajo de la compañía. El 95 % de los interesados reside en la Comunitat Valenciana (casi todos en Valencia). En total, al cierre de 2026 PowerCo contará en Valencia con una plantilla de más de 800 personas.

El volumen de personal cualificado (ingenieros, administración, finanzas y compras) se incrementará muy ligeramente a lo largo del año, debido a que estas incorporaciones ya se han realizado en su mayoría. Los perfiles cualificados que se contratarán durante 2026 serán muy específicos de baterías, cobertura de puestos de administración y, especialmente, estarán enfocados al departamento de I+D (investigación y desarrollo), que se ha empezado a crear a lo largo de 2026. Será en torno a una decena de personas.

El proceso de selección ahora está centrado en operarios con formación profesional. En enero se incorporaron los tres primeros y en febrero empiezan a trabajar otros veinte. Todos los meses entrarán de forma constante operarios de las cuatro categorías, hasta alcanzar los quinientos aproximadamente a finales de 2026. Sobre todo será en el segundo semestre cuando se intensifiquen las contrataciones.