València logra extender el turismo más allá del verano

La economía turística de València consolida el modelo en el que la estacionalidad tradicional -concentrada en julio y agosto habitualmente- da paso a un patrón más equilibrado a lo largo del año.

Este viraje se refleja en la ocupación hotelera, que ha registrado cifras robustas en periodos fuera del pico estival (más de un 90 % en el pasado puente de mayo) y una media anual del 80 %. El pasado mes de octubre, por ejemplo, los índices de ocupación -casi un 92 %- volvieron a situarse por encima de la media regional, con el 'cap i casal' como destino capaz de mantener una alta demanda de plazas hoteleras incluso al final de la temporada principal.

Esta desestacionalización también es visible en los flujos de pasajeros del aeropuerto de Valencia, que ha registrado más de 11,8 millones de pasajeros en 2025, con un mes de octubre por encima de los 1,09 millones de pasajeros, rozando récords y reflejando un crecimiento interanual sólido en tráfico tanto nacional como internacional.

También, abril y mayo de 2025 marcaron hitos históricos para la terminal al superar por primera vez la barrera del millón de pasajeros en cada uno de esos meses, señal de que la demanda turística se distribuye de manera más uniforme a lo largo del año y no solo en verano.

Estos movimientos apuntan a una capacidad de atracción que ya no depende exclusivamente de julio y agosto, sino que la ciudad de València se reivindica como un destino urbano competitivo durante la primavera o el otoño.

Así lo confirman diversos agentes del sector, quienes apuntan a "grandes eventos" del pasado como la Copa del América o el gran premio de Fórmula 1 como hitos que impulsaron la internacionalización de la ciudad.

Junto a esos acontecimientos, el auge de las compañías de bajo coste y una climatología suave y relativamente estable durante todo el año, hacen de València "un destino para visitar en cualquier época", coinciden en declaraciones a Levante-EMV.

Para Luis Martí, presidente del Gremi d'Hotels de Valencia, "la ciudad tiene muy poca estacionalidad; casi es más entre semana porque el fin de semana los hoteles vuelven a estar llenos. La internacionalización es tan amplia que nos permite trabajar con normalidad los 12 meses del año".

El también presidente de la patronal CEV en Castellón añade que "València no tiene un problema de ocupación anual, que es muy buena, lo que tenemos que pelear es la rentabilidad".

Martí asegura que lo que busca el turista que visita València fuera de la llamada 'temporada alta', es "el estilo de vida, la gastronomía o la cultura". Es por ello que Martí prefiere hablar ya de "temporada alta y media", en alusión a las buenas cifras que registra la ciudad a lo largo de todo el año.

Martí destaca de esta oferta aspectos menos investigados como "el turismo religioso, el museístico o el turismo paisajístico. Tenemos muchos productos atractivos que conforman una oferta que antes no teníamos". A todo ellos suma el turismo de conciertos, con grandes bastiones como el Roig Arena.

València, modelo de éxito

Por su parte, Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia, asegura que "València es un modelo de éxito en desestacionalización del turismo". "Tenemos un turismo muy repartido a lo largo del año, ayudado por el clima que tiene en meses como enero o febrero".

La también presidenta de la World Travel Agents Associations Alliance explica que "en determinados momentos València recibe un turismo de negocios, de convenciones o de ferias, al tiempo que los visitantes que buscan destinos urbanos con una parte cultural importante. Tenemos un centro histórico muy potente, pero también hay una València muy moderna con la Ciudad de las Artes y las Ciencias y con mucha oferta para un turismo familiar".

Además del sector hotelero, la hostelería es otra de las grandes beneficiadas en esta desestacionalización del turismo. Desde la federación Hostelería Valencia aseguran que "desde los últimos 10 años observamos una clara tendencia alcista en la ocupación hostelera durante meses como enero, febrero, septiembre octubre o noviembre, tradicionalmente menos dinámicos".

Esto supone, explican, "ampliar temporadas laborales, lo que da mayor estabilidad laboral al trabajador", además "de la mayor facturación que supone ser capaz de mantener la ocupación en buenas cifras durante todo el año".

Entre las causas de esta desestacionalización, desde la entidad señalan que "el turista valora que en meses tradicionalmente de menor ocupación hay menos masificación, lo que le permite una estancia más cómoda, además de que los precios son más reducidos".

El efecto del apartamento turístico para la hostelería

Sin embargo, desde Hostelería Valencia recuerdan que "venimos de un año récord en cuanto a turistas, pero vimos cómo durante algunos de los meses más importantes del año la facturación cayó respecto a campañas anteriores".

Esto se debe -explican- "a que el turista está dejando de gastar tanto en bares y restaurantes", debido a "una 'coctelera' de factores que incluyen la subida de costes de alojamiento y transporte, la presión fiscal sobre las familias, o el auge de los apartamentos turísticos, donde los visitantes cocinan en lugar de consumir en restaurantes", lamentan.