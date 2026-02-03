Ayesa sella la venta de su ingeniería a la canadiense Colliers por 600 millones de euros

La operación de la venta de la compañía sevillana Ayesa se cierra por completo. Lo que era un secreto a voces, ya se ha materializado: la canadiense Colliers se ha hecho con la histórica división de ingeniería de la hispalense en una gran operación que asciende a los 600 millones de euros, según han confirmado fuentes de la compañía a este periódico y ha adelantado Expansión.

Antes de llegar aquí, la firma fundada por José Luis Manzanares Japón anunciaba al filo de las campanadas de Fin de Año que el consorcio público-privado vasco liderado por el Gobierno de Euskadi junto a Kutxabank y BBK compraba su pata tecnológica (que suponía dos tercios de su negocio) por 480 millones de euros, lo que hace que la operación completa supere los 1.000 millones de euros.

La venta supondrá la salida al completo de la familia Manzanares de Ayesa, que hasta esta operación contaba con 13.000 profesionales y presencia directa en 24 países de Europa, América, África, Asia y Oceanía. Hay que recordar que la firma fue fundada en 1966 -hace justo 60 años- y está dirigida desde 2019 por su el hijo del impulsor, José Luis Manzanares Abásolo, quien dio entrada en 2021 a A&M Capital Europe (AMCE), el fondo de inversión que se hizo con el grueso de la compañía y que controlaba, hasta su proceso de venta, dos tercios de su capital.

Integración al 100% en Colliers

Colliers se hace con el 100% de Ayesa Ingeniería, lo que supone una integración de la sevillana en la división dedicada a este sector de la canadiense.Este proceso se llevará a cabo de manera similar a la integración en la compañía de Englobe, una firma también canadiense y experta en ingeniería que ha mantenido su nombre y su sede fiscal, al igual que a sus trabajadores, por lo que quedará en Sevilla.

Precisamente esta es una de las principales preocupaciones en la capital andaluza: si se mantendrá el grueso de su plantilla de la pata de ingeniería en la capital hispalense. En estos momentos, se encuentra ubicada en Sevilla TechPark, donde es una de las empresas más potentes y de las primeras en apostar por la Cartuja para asentarse.

24.000 empleados y presencia en 70 países

La canadiense es una multinacional especializada en la prestación de servicios inmobiliarios que cuenta con 24.000 empleados, tiene presencia en más de 70 países y cotiza en el Nasdaq, la bolsa de valores electrónica automatizada más grande de los Estados Unidos y el segundo mercado bursátil más grande del mundo. El valor de su acción en el parqué se situaba esta última semana en el entorno de los 136 dólares.

Entre las operaciones más destacadas llevadas a cabo por Colliers en Sevilla el pasado año se encuentra el asesoramiento a Shaftesbury en la venta a Blasson Property del edificio de oficinas Generali en la Plaza Nueva, con proyecto y licencia para su reconversión en un hotel de lujo que será operado por Four Seasons.