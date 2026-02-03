El Ibex 35 cierra plano y mantiene la cota histórica de 18.100 puntos

El Ibex 35 ha culminado la jornada bursátil de este martes con un ligerísimo avance del 0,02%, lo que ha permitido al selectivo mantener la cota histórica de los 18.110 puntos conquistada el pasado lunes. Así, el parqué madrileño ha cerrado en 18.119,20 puntos, en medio de una sesión de altibajos en Europa y Asia.

En el plano corporativo, la jornada ha sido marcada por la publicación de los resultados anuales de Unicaja, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El banco malagueño logró batir su récord en beneficio neto hasta cerrar con 632 millones de euros, un resultado que ha llevado la entidad a mejorar la remuneración a los inversores. No obstante, la recepción del mercado no ha sido clara: los títulos de Unicaja retroceden cerca de un 0,50% en la apertura.

Entre otros indicadores clave, la Seguridad Social informó este martes que vivió el peor enero desde 2012. En concreto, perdió una media de 270.782 cotizantes en el primer mes del año con respecto a diciembre del año pasado, lo que supone una caída del 1,2%, su peor dato desde 2012.

Con estos avances, los valores más beneficiados durante la jornada del martes han sido Merlin Properties (+3,13%), Acerinox (+2,31%), Acciona Energía (+1,89%) y ArcelorMittal (+1,70%). Por otra parte, las compañías más castigadas han sido Indra, que ha perdido más de un 8% a causa de "las consecuencias del frenazo de Sepi sobre la compra de Escribano por parte de la compañía, y como hemos visto en anteriores ocasiones es un tema del que los inversores huyen al ser un campo más ligado al aspecto político que económico", según apunta el analista de mercados de XTB Manuel Pinto.

Otras de las compañías perjudicadas en el día han sido Amadeus (-6,01%), Unicaja (-5,11%), Inditex (-1,30%) o Puig (-0,59%).

Los metales precios ponen fin a las caídas

El resto de las Bolsas en Europa han cerrado la jornada en signo mixto. El parqué de Fráncfort ha perdido un 0,10%, mientras que París ha cerrado prácticamente plano, con una caída del 0,02%. Londres, por su parte, ha cedido un 0,28%, mientras que Milán ha experimentado un alza considerable, con un 1,89% de subida.

Los precios de las materias primas se han vuelto a estabilizar este martes tras vivir dos jornadas bursátiles en caída libre, un brusco movimiento que desató pánico momentáneo en las Bolsas. El oro al contado ha escalado hasta un 7% al cierre europeo, hasta superar de nuevo los 4.900 dólares por onza tras caer casi un 13% en las últimas sesiones, mientras que la plata se disparó un más de un 13% hasta los 87 dólares por onza.

Los mercados petroleros han registrado alzas este martes, aunque a menor medida. El barril de Brent, la referencia europea, ha subido un 0,71% a la media tarde hasta marcar los 66,77 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), la referencia de Estados Unidos, ganaba un 0,87% hasta los 62,68 dólares por barril.