Levante-EMV y Prensa Ibérica celebran el foro «Inversores y oportunidades»

Cintillo Foro Inversores y Oportunidades / ED

Invertir en capital privado ha estado tradicionalmente reservado a los altos patrimonios e inversores profesionales, pero con la entrada en vigor de la Ley 18/2022 de Creación y Crecimiento de Empresas se facilitó el acceso también a los inversores más pequeños, reduciendo el desembolso mínimo inicial a 10.000 euros e impulsando financiación alternativa como los fondos de Private Equity.

Esta se trata de una forma de inversión en fondos de capital privado y en empresas privadas, que no cotizan en bolsa, con el objetivo de impulsar su mejora y crecimiento y en el futuro vender estas participaciones a un precio superior. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las compañías en el mundo son privadas, por lo que el Private Equity abre un gran abanico de posibilidades a los inversores y, además, es una importante ventaja estratégica y competitiva para las propias empresas.

De esta manera, el Private Equity supone mayor diversificación, tiene un mayor potencial de rentabilidad y una menor volatilidad diaria. Eso sí, la inversión en capital privado tiene un horizonte más a largo plazo (5-10 años), por lo que tiene una baja liquidez y, como en cualquier otra inversión, la rentabilidad no está garantizada. Por ello, es importante estar acompañado y asesorado adecuadamente.

Resolver las dudas

¿Cómo se puede invertir en fondos de Private Equity? ¿Cuáles son su rentabilidad y sus riesgos más importantes? ¿Cuándo es la mejor opción? ¿Qué implica sobre el control y la cultura de la compañía? Levante-EMV y Prensa Ibérica abordarán todas estas cuestiones en el foro «Inversores y profesionales. Invierte como las grandes fortunas», con el patrocinio de la gestora digital Crescenta, que se celebra mañana en la sede de la CEV Valencia desde las 9.30 horas.

Durante el encuentro, moderado por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, se pondrán sobre la mesa las claves sobre la inversión en capital privado. Para ello, tras la intervención de bienvenida por parte del director de Levante-EMV , Joan-Carles Martí, se llevará a cabo una mesa de debate, bajo el título «Private Equity: Más allá del mercado tradicional», en la que participarán empresas y expertos en diferentes áreas que compartirán su visión y su experiencia.

En primer lugar, Ramiro Iglesias, CEO y co-fundador de Crescenta, realizará una breve introducción sobre el Private Equity. Después, se abrirá un espacio en el que intervendrán Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia; Pablo Cubel, socio en Cuatrecasas; Santiago Mingo Martínez, socio fundador de Consilio Asesores Patrimoniales Independientes EAF;e Isabel Giménez, directora general de la FEBF. Al terminar, se celebrará un cocktail donde se fomentarán el networking y las sinergias entre los asistentes.

Noticias relacionadas

Inscríbete

Si quieres saber más sobre el Private Equity y las oportunidades de inversión, puedes inscribirte en el siguiente enlace para acudir al foro organizado por Levante-EMV y Prensa Ibérica, con el patrocinio de Crescenta.