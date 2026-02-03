El mercado laboral valenciano se da la vuelta en el inicio de año

El mercado laboral valenciano se ha dado la vuelta en el inicio del año. En el mes de enero, ha perdido puestos de trabajo y han incrementado el número de parados inscritos en los registros oficiales, según los datos que han dado a conocer esta mañana los ministerios de Seguridad Social y Trabajo, respectivamente. El fin de la campaña navideña y de Reyes ha incidido de manera especial en el sector de los servicios, que acumula casi todo el desempleo en el mes.

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana se redujo en el primer período temporal de este 2026 en 34.576 personas, un 1,53 % menos, con lo que el total de ciudadanos que están trabajando baja hasta los 2,23 millones. Tras Cataluña, Andalucía y Madrid, es la autonomía con un peor comportamiento en variación absoluta mensual. El porcentaje de descenso es superior al de la media nacional, donde se redujo un 1,24 % (270.782 menos), hasta los 21,5 millones.

Datos interanuales

La mayor contribución a la reducción de empleos en la Comunitat Valenciana la tuvo la provincia de Valencia, con 17.450, seguida de Alicante (12.328) y Castellón (4.789). No obstante, los datos interanuales son muy positivos, porque la autonomía aumentó su número de afiliados en 78.188, un 3,63 % más. En España el alza es de 477.818.

Rebajas en la calle Colón de València este enero / M.A.Montesinos

El paro no fue mucho mejor en enero, como ha quedado dicho. La cifra de inscritos aumentó en 1.788 (un 0,62 % más) y elevó el número de desempleados registrados hasta los 291.731. En este caso, su comportamiento fue mejor que en la media nacional -una subida del 1,26 % y 30.392 parados más- y que en otras siete autonomías: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid. En la variación interanual se constata un descenso de 26.850, el más acusado tras los 55.000 de Andalucía.

Sectores

El aumento del paro se ha cebado sobre todo con la provincia de Valencia, donde se incrementa en 1.370, mientras que en Castellón lo hace en 306 y en Alicante, solo en 112. Prácticamente todo el desempleo registrado en enero se ha dado en los servicios, donde aumenta en 2.386 personas. En el colectivo sin empleo anterior crece en 67 y en la agricultura en 56. Por contra, desciende en 167 en la industria y en 554 en la construcción.

El mal comportamiento del mercado laboral en el mes también se vio reflejado en la evolución de las contrataciones. En la Comunitat Valenciana alcanzaron la cifra de los 102.297, con un descenso de 5.865 respecto a diciembre de 2025 y de 1.171 en relación a enero del año pasado.