La startup valenciana Biotasmart cierra una financiación de 500.000 € liderada por Angels

La empresa emergente valenciana Biotasmart, especializada en la interpretación clínica de la microbiota, ha cerrado una ronda de inversión de 500.000 euros liderada por Angels, la sociedad de inversión de Juan Roig. La ronda de financiación ha contado también con la participación de Dacsa Group y de otros inversores, entre los que se encuentran Hortensia Roig, Julia Barroso, Ángel López, Roberto Urbez y la entidad pública ENISA, según informa en un comunicaco Angels, perteneciente a Marina de Empresas.

La inversión permitirá a Biotasmart, acelerada por Lanzadera, consolidarse como socio estratégico de clínicas de longevidad, centros de salud integrativa y clubes deportivos de alto rendimiento a nivel nacional, así como impulsar la ampliación de su equipo para seguir fortaleciendo su crecimiento y desarrollo.

La directora y fundadora de Biotasmart, Olga Carbonell, ha manifestado: "Queremos que la microbiota sea realmente útil en consulta. Por eso ayudamos a profesionales de la salud y centros de longevidad, salud femenina y rendimiento deportivo a personalizar nutrición y bienestar a partir de cientos de parámetros de microbiota, con un enfoque práctico y siempre con el paciente en el centro".

Tendencias

Por su parte, el director general de Angels, Pepe Peris, ha destacado que la empresa ha detectado una tendencia cada vez más demandada, y quiere diferenciarse por la calidad del servicio al cliente, añadiendo más valor en el detalle del análisis.

La compañía trabaja con profesionales de la salud y centros especializados para transformar datos complejos de microbiota en recomendaciones personalizadas de nutrición y bienestar, aplicables en la práctica clínica.

Noticias relacionadas

Su enfoque está orientado a facilitar la toma de decisiones del profesional y a mejorar la personalización del abordaje nutricional y preventivo, especialmente en clínicas de longevidad, salud femenina y centros de rendimiento deportivo.