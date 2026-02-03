La C. Valenciana recibe 12,4 millones de turistas internacionales y supera los 16.000 millones en gasto

La Comunitat Valenciana consolidó en 2025 su posición como uno de los principales destinos turísticos de España al recibir 12,4 millones de viajeros internacionales, lo que supuso un incremento del 4,26 % respecto al año anterior, según las encuestas de movimientos turísticos en fronteras (Frontur) y de gasto turístico (Egatur), hechas públicas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La Comunitat Valenciana fue la quinta región más visitada en el conjunto nacional, que recibió un total de 96,77 millones de turistas durante el pasado año.

El avance se produce tras varios ejercicios de fuerte recuperación después de la pandemia. En 2024 el crecimiento interanual ya fue muy elevado, con un aumento del 13,76 %, mientras que en 2023 se disparó un 21,56 %. Antes, 2022 marcó un rebote histórico del 114 % tras las restricciones sanitarias, que sucedía al alza del 58 % de 2021 y al desplome del 73 % registrado en 2020. La evolución confirma que el mercado internacional no solo ha recuperado el pulso, sino que mantiene una senda de expansión, aunque ahora en ritmos más moderados.

En términos económicos, el turismo extranjero volvió a demostrar su peso estratégico para la economía valenciana. El gasto total realizado por estos viajeros alcanzó los 16.044 millones de euros en 2025, un 6,09 % más que el año anterior. Este crecimiento del desembolso global supera el aumento en número de turistas, lo que apunta a una mejora del rendimiento económico por visitante.

Gasto diario: 137 euros

El gasto medio diario por persona se situó en 137 euros, un 6 % más que en 2024. Este indicador refleja una mayor capacidad de gasto en destino, con impacto directo en sectores como la hostelería, el comercio o la oferta cultural. Sin embargo, el gasto medio total por viaje apenas creció un 1,3 %, hasta los 1.278 euros por turista, lo que evidencia que el incremento diario se ve parcialmente compensado por estancias algo más cortas.

De hecho, la duración media del viaje descendió un 4,2 % en comparación con el año anterior, hasta situarse en 9,3 días. Esta reducción puede estar relacionada con cambios en los patrones de viaje, como escapadas más frecuentes pero de menor duración, o con el encarecimiento general de los desplazamientos internacionales, que lleva a ajustar el número de noches sin renunciar al destino.

Pese a este ligero ajuste en la estancia media, los datos confirman que la Comunitat Valenciana mantiene su atractivo en el mercado exterior. El aumento sostenido del gasto diario y el volumen total desembolsado refuerzan la relevancia del turismo como motor de actividad y empleo, especialmente en zonas como la costa y grandes áreas urbanas.

El reto a partir de ahora, según coinciden distintos agentes del sector, pasa por seguir mejorando la rentabilidad sin tensionar la capacidad de los destinos, apostando por un turismo con mayor valor añadido, desestacionalizado y diversificado en productos.

Mejor registro de su historia

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que "hemos conseguido cerrar el año cumpliendo con las previsiones, tanto en llegadas como en ingresos, situando a la Comunitat Valenciana ante el mejor registro de su historia en turismo internacional".

Cano ha añadido que "estas cifras consolidan a la Comunitat Valenciana como un destino cada vez más competitivo y atractivo en los mercados internacionales", y ha subrayado que "desde el Consell vamos a seguir reforzando la promoción exterior, tanto en los mercados tradicionales como en aquellos con mayor potencial de crecimiento".