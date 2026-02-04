Paypal coloca al valenciano Enrique Lores al frente la compañía a nivel mundial

El gigante de pagos digitales PayPal ha anunciado que el valenciano Enrique Lores será su nuevo consejero delegado (CEO) desde el 1 de marzo con el objetivo de cambiar la estrategia de crecimiento de la empresa después de que las expectativas de crecimiento hayan decepcionado a los mercados. Lores, exCEO de HP, reemplazará a Alex Chriss y durante la transición el director financiero de PayPal, Jamie Miller, será el consejero delegado interino. El ingeniero está muy vinculado a València y fue clave en la llegada del centro de desarrollo e innovación de software de HP a València.

El relevo se produce después de que PayPal reportara un beneficio e ingresos por debajo de lo esperado por los analistas, ante lo que la empresa dijo que el consejo de administración había decidido que "el ritmo de cambio y ejecución no estaba en línea" con lo esperado.

Lores nació en Madrid en 1965, pero es valenciano de adopción. Nieto de abogado e hijo de médico militar, su familia se mudó a València cuando él tenía 15 años, por un traslado profesional de su padre. Eligió su propio camino profesional (lejos de la medicina que ejercía su progenitor) y se convirtió en ingeniero electrónico por la Universitat Politècnica de València (UPV).

Vínculo con HP

El paso por las aulas, con nueve alumnos por clase, acabaría teniendo una importancia capital. En el último curso encontró al gran referente de su vida, HP. Varios ingenieros de la compañía impartieron una charla en la UPV y explicaron cómo diseñaban sus impresoras, algo que sedujo a Lores al instante, igual que sucedió con las becas que HP ofrecía a los estudiantes para trabajar en San Diego (California, Estados Unidos). Se presentó a la convocatoria y fue elegido, entrando entonces en una empresa de la que ya ha estado más de tres décadas.

Con casa en Xàbia (ama la náutica y el esquí), después de la beca volvió a España coincidiendo con la apertura de una fábrica de impresoras de HP en Barcelona. Fue el encaje perfecto. De la ciudad catalana volvió tiempo después a California, pero esta vez a Palo Alto, donde HP tiene su sede central.

Perfeccionista y multifacético, ocupó distintos puestos hasta alcanzar la máxima responsabilidad mundial de la división de imagen, impresión y soluciones de negocio, cargo que ocupaba hasta el momento de ser elegido consejero delegado. Fue en noviembre de 2019 y sustituyó a Dion Weisler.

Noticias relacionadas

Centro de innovación

Su último gran apoyo a València fue el traslado de un centro de investigación en la India al Cap i Casal.La multinacional Hewlett-Packard (HP) decidió trasladar en 2022 un departamento informático que requiere profesionales altamente cualificados. En la decisión de HP fue clave la capacidad de la Universitat Politècnica de València (UPV) de responder a sus demandas de captación de talento. De hecho, HP se alió con la UPV para lanzar una cátedra para formar trabajadores.