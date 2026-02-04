La falta de obra nueva sitúa por las nubes los precios de la vivienda usada en València

La falta de pisos de obra nueva, entre otros motivos por la ausencia de suelo y de inversores, está activando de manera desaforada el mercado de la segunda mano, lo que implica que los precios estén disparados. Tan es así que en el 'Cap i casal' ya superan los 3.300 euros el metro cuadrado, lo que implica elevar a 330.000 euros el coste de un piso de cien metros, según los datos que ha hecho públicos hoy el portal inmobiliario Idealista.

El precio en València ha crecido un 1 % en el último mes y un 15,9 % respecto a enero de 2025. Se trata de una cifra sin paragón en el resto de la autonomía, sobre todo si la comparamos con los 1.570 euros de Castelló de la Plana o con los 1.984 de media de la provincia de Valencia. En Alicante se da la paradoja de que la capital provincial tiene costes más baratos (2.499 euros) que el resto del territorio que denomina (2.707).

En el conjunto de España, el precio de la vivienda usada registró una subida del 18,4% interanual durante enero, situándose en 2.650 euros/m2. Este dato supone además una subida de un 3,7% en los tres últimos meses, de un 0,4% con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en el país desde que Idealista tiene registros.

Autonomías

Todas las autonomías muestran precios superiores con respecto al año anterior. Murcia (25,8%), lidera las subidas, seguida de Andalucía (21,4%), Asturias (19,2%), Madrid (19,1%) y Cantabria (18,5%). Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de la Comunitat Valenciana (17,8%), Aragón (14,6%), Cataluña (14,3%), Euskadi (13%), Castilla-La Mancha (12,2%) y Canarias (11,7%).

Bloque de viviendas en València / Levante-EMV

Baleares con 5.194 euros/m2 es la autonomía más cara seguida por Madrid (4.585 euros/m2). Les siguen Euskadi (3.460 euros/m2), Canarias (3.200 euros/m2), Andalucía (2.784 euros/m2) y Cataluña (2.776 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (1.040 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.048 euros/m2) y Castilla y León (1.287 euros/m2), que son las comunidades más económicas.

Provincias

Hasta 49 provincias tienen precios superiores a los registrados en enero del año pasado, con la única excepción de Ourense (-2,8%). La mayor subida se ha vivido en la provincia de Valencia donde las expectativas de los vendedores han crecido un 25,9%, seguida de Murcia (25,8%), Asturias (19,2%), Madrid (19,1%), Almería y Toledo (19% en ambas).

Baleares se reafirma como la provincia más cara para adquirir una vivienda usada (5.194 euros/m2) por delante de Madrid (4.585 euros/m2). Les sigue Guipúzcoa (4.265 euros/m2), Málaga (4.082 euros/m), Santa Cruz de Tenerife (3.366 euros/m), Vizcaya (3.321 euros/m2) y Barcelona (3.123 euros/m2).

Capitales

Todas las capitales españolas han experimentado incrementos en el precio de la vivienda usada durante los últimos doce meses. La subida más pronunciada es la vivida por Santa Cruz de Tenerife donde el precio creció un 26,3% en el último año. Le siguen los incrementos de León (23%), Guadalajara (22,3%), Murcia (19,1%) y Teruel (18,9%). Por el contrario, la ciudad de Melilla (2,6%) protagoniza el menor ascenso interanual, junto a Cádiz (3,8%), Ceuta (4,2%), Vitoria y Girona (6% en ambos casos).

Con esta subida el precio en Madrid se establece en 5.861 euros/m2, mientras que en Barcelona el precio se ha situado los 5.148 euros/m2. San Sebastián es la capital más cara de España al situar su precio en 6.480 euros/m2. Zamora, en cambio, es la capital más económica con sus 1.300 euros/m2.