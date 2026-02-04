Grupo Cajamar gana 348 millones en 2025, un 6,8 % más

Grupo Cooperativo Cajamar ha obtenido en 2025 un resultado antes de impuestos de 441 millones de euros, un 13,4 % más que el año anterior,que, tras descontar los impuestos, sitúa el resultado consolidado neto en 349 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8 % respecto a 2024. Todo ello, a pesar de haber destinado 409 millones de euros a los epígrafes de provisiones y saneamiento y deterioro de activos financieros y no financieros, según ha informado hoy en un comunicado.

El margen bruto mantiene su fortaleza y crece un 3,2 % hasta los 1.602 millones, a pesar del contexto actual de tipos de interés y favorecido por el resultado de las comisiones y las diferencias de cambio, un 7,8 % superior, y de los negocios conjuntos, un 13,5 % más. Asimismo, los gastos de explotación crecen de manera moderada, un 2,6 %, lo que propicia el incremento del margen de explotación hasta el 3,7 %, mejorando la ratio de eficiencia y situándola en el 46,9 %, y eleva la rentabilidad (ROE) hasta el 7,67%.

Actividad comercial

La actividad comercial sigue progresando, con un incremento de la inversión crediticia hasta 42.130 millones de euros, un 9,2 % más que el año anterior, destacando el crecimiento de la financiación al sector empresarial en un 14,1 %. Todo ello ha supuesto una mejora de la cuota de mercado de créditos, que se sitúa en el 3,16 %. La nueva financiación al sector empresarial y agroalimentario se ha destinado en un 40,7 % al sector agroalimentario; un 30,1 % a grandes empresas, y un 29,2 %, a pequeños negocios y pequeñas y medianas empresas.

Los recursos gestionados minoristas se incrementan en un 9,1 %, impulsados tanto por la buena evolución de los recursos minoristas de balance, que aumentan un 5 %, como por los recursos fuera de balance, que lo hacen en un 26,8 %, impulsando la capacidad y estabilidad de la financiación, y donde destaca el dinamismo en la comercialización de los fondos de inversión, con un aumento del 37,8 %, muy por encima de la media del sector, que se sitúa en el 13 %. Como consecuencia, también eleva su cuota de mercado de depósitos, hasta el 2,86%.

Centro Financiero Cajamar / Levante-EMV

El volumen total de negocio gestionado continúa superando cotas, alzándose hasta los 113.049 millones de euros, un 8,6 % más, así como incrementando los activos totales en balance, en un 4,6 %, hasta los 65.068 millones.

Nuevos clientes

La suma de más de 72.000 nuevos clientes a la banca cooperativa Cajamar este año ha elevado la cifra total por encima de los 3,9 millones, que son atendidos por los 5.149 profesionales, a través de sus 952 oficinas y ventanillas rurales.

Grupo Cajamar mejora el coeficiente de solvencia phased in,hasta el 17 %, "situándose entre las más solventes de las entidades significativas". Estas cifras permiten a Grupo Cajamar, del que forman parte dos decenas de rurales de la Comunitat Valenciana, mantener colchones holgados sobre los requerimientos regulatorios en materia de solvencia, anotando un exceso de 1.002 millones de euros.

Noticias relacionadas

El avance de los recursos gestionados minoristas y el acceso a los mercados mayoristas, con sendas emisiones de deuda subordinada y de deuda senior preferred en 2025, por importes de 750 millones de euros y de 500 millones de euros respectivamente, "permiten a Grupo Cajamar mantener unas fuentes de financiación debidamente diversificadas y una posición de liquidez confortable".