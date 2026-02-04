Llorca destaca en Berlín el liderazgo del sector agroalimentario valenciano

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado el liderazgo del sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana, tras romper el récord de exportaciones en 2025, al alcanzar los 10.197 millones de euros en ventas, gracias a la inversión, apertura de mercados y apuesta por la competitividad e innovación.

Así lo ha puesto de manifiesto, tras la reunión que ha mantenido en Berlín, acompañado del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, con representantes de las principales empresas exportadoras presentes en el expositor de la Generalitat en el primer día de Fruit Logística, uno de los certámenes más importantes del mundo de este sector.

En estas reuniones han tratado la situación de los mercados actuales, la exportación de productos, los retos que vislumbra el sector, así como el apoyo que ofrece el Consell, entre otros temas, según un comunicado de la Generalitat.

"Estas empresas son un buen ejemplo de la potencia y el prestigio de nuestro tejido empresarial que ha conseguido que su sector sea el que más contribuye a la balanza comercial exterior de la Comunitat con un saldo de 2.905 millones de euros", ha precisado Pérez Llorca, tras el recorrido que ha realizado por los stands de las compañías valencianas presentes en esta feria alemana.

El presidente ha subrayado que esta voluntad "se refleja en los casi 60 millones de euros que, cada año, canalizamos en distintas líneas de subvenciones a la industria agroalimentaria valenciana para ayudar en su modernización, digitalización y, por supuesto, internacionalización". No se puede olvidar que la agricultura mediterránea, a su juicio, "sigue siendo la más rentable de Europa a pesar de ser la que menos ayudas públicas recibe, el 18 % frente a más del 30 % de la agricultura continental centroeuropea".

Pérez Llorca y Cirilo Arnandis, hoy en Berlín / Levante-EMV

Entre los principales retos a los que se enfrenta el sector primario de la Comunitat Valenciana, Pérez Llorca ha señalado a la Política Agraria Común (PAC) europea, que "no es sensible a las características mediterráneas, la competencia desleal de terceros países o el cambio de los hábitos de consumo"". "Siempre defenderemos al sector primario exigiendo la activación de las cláusulas de salvaguarda automáticas que introduce garantías reales para el sector primario español antes de la ratificación del Tratado de Mercosur", ha asegurado.

Pérez Llorca ha añadido que quiere que el Gobierno de España "esté mucho más comprometido en controlar que los productos que vienen de otros países cumplan las mismas reglas, las mismas normas. Que cumplan las mismas exigencias que tienen los productos valencianos" Cuestionado por el abandono que está sufriendo el campo valenciano, Pérez Llorca ha respaldado las políticas que se llevan a cabo desde la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, "para que la agricultura de nuestra Comunitat no se extinga".

Igualmente, ha precisado que transmitir las tierras entre padres e hijos "cuesta menos impuestos en la Comunitat Valenciana en comparación con otras comunidades autónomas" y ha añadido que hay que llegar a "los impuestos cero en materia de agricultura, ya que es una forma de incentivar que el campo no se pierda y su producción llegue al mercado, para que nuestros exportadores y productores tengan aún más peso en Europa".

En esta línea, ha afirmado que la Comunitat Valenciana ha bajado impuestos y ha aumentado la recaudación y ha agregado: "somos una Comunitat que ha bajado mucho el desempleo. Uno de cada dos jóvenes en España trabaja en nuestra tierra".

Finalmente, el jefe del Ejecutivo valenciano ha recalcado que todas las empresas que están en la feria, una de las más importantes del mundo, "saben que cuentan con todo el apoyo de la Generalitat que pone a su disposición, aquí en Berlín, todo lo necesario para maximizar sus oportunidades de negocio".