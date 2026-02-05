Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aprovecha los 10 días para disfrutar de los grandes descuentos de Kia Marcos Automoción en Valencia

Durante solo 10 días, los interesados podrán acceder en Valencia a importantes descuentos en modelos Kia, con precios desde 14.800 euros y condiciones especiales

Del 5 al 16 de febrero, los interesados podrán adquirir su nuevo coche KIA a un precio soñado

Del 5 al 16 de febrero, los interesados podrán adquirir su nuevo coche KIA a un precio soñado / KIA Marcos Automoción

Eduardo Enric

València

Vuelve a Kia Marcos Automoción una nueva edición de los 10 Días KIA, una gran oportunidad para conseguir tu Kia en condiciones excepcionales. Una promoción especial que vuelve a ser posible gracias al Concesionario Oficial Kia Marcos Automoción en la provincia de Valencia.

Promoción de los 10 días KIA

Promoción de los 10 días KIA / KIA Marcos Automoción

Durante esta campaña, modelos como el Niro HEV, el nuevo EV3, el Stonic 2026 o el Sportage podrán adquirirse con descuentos insuperables, pero solo del 5 al 16 de febrero. Una oferta que incluye tanto vehículos térmicos como electrificados, destacando algunos de los modelos eléctricos más demandados del mercado, como el EV3, EV6 o el impresionante EV9.

Modelos Kia a los que echarle el ojo

  • Niro HEV: Un nuevo y atrevido diseño. Así se muestra este vehículo híbrido, con un interior espacioso y a la vez minimalista con tecnología, conectividad y seguridad avanzadas. Elegible entre enchufable y no enchufable.
  • EV3: Con una identidad innovadora, este coche está basado en la filosofía KIA “Opposites United”. Su exterior futurista y alegre es perfecto para aquellos que busquen un vehículo sencillo, pero a la vez funcional.
  • Stonic 2026: Con una imagen renovada, este KIA incorpora detalles sorprendentes. Es moderno, decidido y a punto del futuro.
  • Sportage: Este nuevo modelo está inspirado en los contrastes de la naturaleza y muestra una nueva visión de futuro en la que se combinan potencia y elegancia.

Además, los clientes podrán conocer de primera mano los últimos lanzamientos 100% eléctricos de la marca, como el EV3, EV4, EV5 o PV5, que reflejan el firme compromiso de Kia con la innovación, la sostenibilidad y la tecnología.

Precios y condiciones extraordinarias

Acércate cuanto antes y estrena tu nuevo Kia con la tranquilidad de contar con 7 años de garantía, y con precios desde solo 14.800 €. Además, podrás informarte sobre un descuento adicional exclusivo disponible en los concesionarios participantes durante esta edición de los 10 Días Kia.

Visita las instalaciones de Kia Marcos Automoción en Tres Cruces y Alzira, o ponte en contacto con el concesionario oficial para no perderte esta oportunidad única. Descubre por qué Kia continúa siendo una de las marcas más vendidas y apuesta por la tecnología, el diseño y la fiabilidad.

