Aprovecha los 10 días para disfrutar de los grandes descuentos de Kia Marcos Automoción en Valencia

Vuelve a Kia Marcos Automoción una nueva edición de los 10 Días KIA, una gran oportunidad para conseguir tu Kia en condiciones excepcionales. Una promoción especial que vuelve a ser posible gracias al Concesionario Oficial Kia Marcos Automoción en la provincia de Valencia.

Promoción de los 10 días KIA / KIA Marcos Automoción

Durante esta campaña, modelos como el Niro HEV, el nuevo EV3, el Stonic 2026 o el Sportage podrán adquirirse con descuentos insuperables, pero solo del 5 al 16 de febrero. Una oferta que incluye tanto vehículos térmicos como electrificados, destacando algunos de los modelos eléctricos más demandados del mercado, como el EV3, EV6 o el impresionante EV9.

Modelos Kia a los que echarle el ojo

Niro HEV : Un nuevo y atrevido diseño. Así se muestra este vehículo híbrido, con un interior espacioso y a la vez minimalista con tecnología, conectividad y seguridad avanzadas. Elegible entre enchufable y no enchufable.

: Un nuevo y atrevido diseño. Así se muestra este vehículo híbrido, con un interior espacioso y a la vez minimalista con tecnología, conectividad y seguridad avanzadas. Elegible entre enchufable y no enchufable. EV3 : Con una identidad innovadora, este coche está basado en la filosofía KIA “Opposites United”. Su exterior futurista y alegre es perfecto para aquellos que busquen un vehículo sencillo, pero a la vez funcional.

: Con una identidad innovadora, este coche está basado en la filosofía KIA “Opposites United”. Su exterior futurista y alegre es perfecto para aquellos que busquen un vehículo sencillo, pero a la vez funcional. Stonic 2026 : Con una imagen renovada, este KIA incorpora detalles sorprendentes. Es moderno, decidido y a punto del futuro.

: Con una imagen renovada, este KIA incorpora detalles sorprendentes. Es moderno, decidido y a punto del futuro. Sportage: Este nuevo modelo está inspirado en los contrastes de la naturaleza y muestra una nueva visión de futuro en la que se combinan potencia y elegancia.

Además, los clientes podrán conocer de primera mano los últimos lanzamientos 100% eléctricos de la marca, como el EV3, EV4, EV5 o PV5, que reflejan el firme compromiso de Kia con la innovación, la sostenibilidad y la tecnología.

Precios y condiciones extraordinarias

Acércate cuanto antes y estrena tu nuevo Kia con la tranquilidad de contar con 7 años de garantía, y con precios desde solo 14.800 €. Además, podrás informarte sobre un descuento adicional exclusivo disponible en los concesionarios participantes durante esta edición de los 10 Días Kia.

Visita las instalaciones de Kia Marcos Automoción en Tres Cruces y Alzira, o ponte en contacto con el concesionario oficial para no perderte esta oportunidad única. Descubre por qué Kia continúa siendo una de las marcas más vendidas y apuesta por la tecnología, el diseño y la fiabilidad.