El Consell se reúne en China con empresas de automoción y baterías para que inviertan en la C. Valenciana

Una delegación institucional desplazada a China encabezada por el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha participado en un Encuentro de Intercambio y Cooperación Sichuan - Comunitat Valenciana. Díez y Cano han mantenido una reunión de trabajo con el director general del Departamento de Comercio de Sichuan y con representantes de las empresas Yiwei New Energy Technology Co., Sichuan Silk Road Leader Supply Chain Management C, y Chengdu Dimoxi Medical Co, entre otros. La Generalitat no ha hecho público el nombre de las empresas de automoción y producción de baterías con las que se ha reunido por razones de confidencialidad

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia ha destacado la importancia de esta reunión desde el punto de vista empresarial, tanto para atraer inversiones como para facilitar la expansión de las empresas valencianas en China. “Hemos estado reunidos con empresarios de la provincia de Sichuan, fundamentalmente de los sectores de la automoción y baterías, así como también del logístico agroalimentario y del biotecnológico. Posteriormente, hemos tenido una reunión institucional con el vicegobernador de la provincia de Sichuan y con su equipo directivo, con el objetivo de estrechar lazos y vínculos de cooperación y colaboración para que tanto empresas valencianas puedan desarrollar su actividad comercial e industrial aquí en esta provincia, como también generar las oportunidades para que empresas chinas puedan invertir en nuestra comunidad valenciana”, ha explicado José Díez.

Aeropuerto

En un segundo encuentro, el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio se han reunido con autoridades del gobierno de la provincia, como el vicegobernador de Sichuan, el subsecretario y director general de la Oficina de Ferrocarriles y Aeropuertos, el subdirector general de la Oficina de Asuntos Exteriores, el subdirector general del Departamento de Comercio y el subdirector general del Departamento de Turismo y Cultura.

José Díez ha resaltado el valor institucional de este encuentro “que reafirma y proyecta una trayectoria de cooperación consolidada durante décadas” entre la provincia de Sichuan y la Comunitat Valenciana.

En este sentido, el vicepresidente segundo ha hecho referencia a una serie de acuerdos clave alcanzados con esta provincia china –una de las seis economías provinciales más grandes de China con una población de 84 millones de habitantes– como la carta de intenciones de los años 90, el memorándum de cooperación tecnológica e industrial de 2005 y, especialmente, el hermanamiento con la ciudad de València en 1994.

“Ambas regiones comparten una clara orientación económica e industrial, con un enfoque pragmático y la voluntad de que la cooperación se materialice en proyectos tangibles”, ha destacado.

La Comunitat Valenciana quiere ser para Sichuan “un socio fiable y un destino seguro para desarrollar iniciativas empresariales con visión de futuro” –ha afirmado Díez– “y queremos seguir impulsando una cooperación práctica que se traduzca en inversión, industria, innovación y empleo”.

Fortalezas de la Comunitat Valenciana

Por su parte, Marián Cano ha detallado las fortalezas de la Comunitat Valenciana como enclave estratégico para el desarrollo de proyectos empresariales ante autoridades y representantes de empresas de la provincia de Sichuan.

“Nuestro territorio presenta factores económicos, geoestratégicos, de infraestructuras y calidad de vida, entre otros, que han favorecido a lo largo de los años la atracción de flujos de inversión extranjera a la Comunitat Valenciana”, ha indicado.

Entre los atractivos de la Comunitat Valenciana, Cano ha mencionado su privilegiada ubicación geoestratégica que facilita un rápido acceso tanto al mercado nacional como al europeo y que la convierte en un “verdadero hub logístico en el Sur de Europa, siendo puerta de acceso entre el Norte de África y Europa y enlace fundamental hacia América Latina”.

Respecto a la celebración del Encuentro de Intercambio y Cooperación Sichuan – Comunitat Valenciana, Marián Cano ha destacado la importancia de “seguir cuidando la relación institucional y comercial con las autoridades chinas” y realizar una “promoción proactiva de la Comunitat Valenciana con el objetivo de atraer inversiones productivas a nuestro territorio”.

Apertura económica

En este sentido, la puesta en marcha en China del 15º Plan Quinquenal (2026-2030), cuya presentación está prevista en el mes de marzo con un enfoque en innovación, autosuficiencia tecnológica, demanda interna y apertura económica, va a condicionar las inversiones y las decisiones estratégicas en la segunda economía mundial y principal socio comercial de más de 120 países.

Noticias relacionadas

Desde el Consell, “queremos que tanto administración como empresas chinas tengan en el punto de mira a la Comunitat Valenciana y, por ello, es importante cuidar las relaciones institucionales y dar a conocer todo el potencial de nuestro territorio y nuestra industria,” ha indicado Cano.