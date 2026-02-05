El huevo, de alimento vetado por el colesterol a ingrediente estrella en dietas deportivas

El huevo y sus derivados están viviendo una ‘etapa dorada’ en su consumo, impulsado en cierta medida por la creciente adopción de este alimento entre deportistas y personas activas que buscan optimizar su rendimiento y recuperación física, así como llevar una dieta saludable.

Lo que durante años fue un alimento rodeado de dudas, sobre todo por su relación con el colesterol, hoy se ha convertido en un ingrediente habitual en desayunos, comidas y cenas de quienes buscan mejorar su rendimiento físico o cuidar su dieta sin recurrir a productos excesivamente procesados.

Tradicionalmente considerado un producto básico de la cesta doméstica, el huevo ha visto cómo su papel se ha transformado en el contexto de las dietas orientadas al deporte.

Rico en proteínas

Más allá de su versatilidad culinaria, su perfil nutricional -rico en proteínas de alto valor biológico, aminoácidos esenciales y micronutrientes- ha captado la atención de consumidores que combinan ejercicio con objetivos de salud y rendimiento. Esto ha generado un impulso en las ventas, particularmente en comunidades deportivas urbanas y gimnasios.

Una clienta coge huevos frescos en un super del port de Sagunt, ayer / Daniel Tortajada

Distribuidores de la Comunitat Valenciana señalan que la venta de huevos frescos y ovoproductos —como claras líquidas pasteurizadas y mezclas proteicas a base de huevo— ha crecido de forma notable, sobre todo, durante el último año, explica a Levante-EMV, Pedro Reig, director de la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (Asucova).

Supermercados como Consum confirman esta tendencia. Los artículos relacionados con huevo y derivados han vivido un crecimiento del 34 % entre 2021 y 2025, sobre todo en el último año con un incremento de 23 puntos respecto al año anterior. En el conjunto de 'huevo y derivados', desde la cooperativa valenciana destacan que "el huevo fresco es el rey" entre el consumidor, ya que es el producto más buscado. En menor medida están los preparados de clara de huevo que -aunque sí han notado un repunte en el último año- sufre más altibajos en su demanda.

Este 'boom' del huevo se da en una circunstancia que, como añade Reig, "ha subido mucho la demanda; eso y los problemas de algunos países productores han presionado la subida de precio en origen y eso ha impactado en el precio de venta al público (PVP)”, dice el director de la patronal de los supermercados valencianos. El encarecimiento en el último año alcanza el 51 %, empujado por el consumo, pero también por los efectos de la gripe aviar.

Adiós al vínculo con el colesterol

Por otro lado, durante años, el huevo arrastró una reputación ambigua por su contenido en colesterol. Sin embargo, la revisión de estudios científicos y el enfoque actual de la nutrición, más centrado en patrones dietéticos globales que en demonizar alimentos concretos, ha favorecido su regreso. Hoy se valora su perfil nutricional completo: proteína de alto valor biológico, vitaminas del grupo B, vitamina D, colina y minerales como el selenio.

Botellas de claras de huevo pasteurizadas / Daniel Tortajada

Así, preparadores físicos y nutricionistas señalan que muchos usuarios buscan fuentes de proteína accesibles y versátiles para favorecer la recuperación muscular, aunque su cantidad de consumo al día dependerá del objetivo a alcanzar y de la intensidad del ejercicio físico. Tortillas, revueltos o huevos cocidos forman parte habitual de los menús de quienes entrenan fuerza o resistencia.

Luis González acude cada día al gimnasio y es uno de los muchos deportistas que incluyen el huevo como un ingrediente “esencial” en su dieta. Acostumbra a tomar una media de dos huevos al día, a los que incorpora el equivalente a cuatro claras más. Lo toma bien en el desayuno, después del ejercicio físico, o bien en la comida del mediodía. “Lo tomo, junto con una dieta que también incluye carne y pescado, por el aporte proteico que ofrece [entre 6 y 8 gramos, en función de su tamaño] y para no tener que tomar complementos menos naturales”, explica este deportista.