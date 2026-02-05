UGT apunta que las negociaciones por la factoría de Almussafes con fabricantes chinos están abiertas

UGT ha comunicado a sus afiliados en la factoría en Almussafes que las negociaciones con fabricantes chinos están abiertas. La representación de UGT en la fábrica (que tiene la mayoría en el comité de empresa) ha confirmado que "en las próximas fechas" se reunirá con el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, en la factoría valenciana para aclarar el futuro de la planta.

Ford ha mantenido conversaciones con el fabricante de automóviles chino Geely sobre el intercambio de capacidad de fabricación en Europa, que incluiría, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de la compañía estadounidense en Almussafes.

Actualmente, el fabricante de automóviles de Detroit busca nuevas alianzas globales mientras revisa su estrategia de vehículos eléctricos. Con este cometido, una delegación de ejecutivos de Ford visitó China esta semana para explorar oportunidades, incluido el uso de su planta de montaje en Valencia, según una información adelantada por Bloomberg, que cita a una persona conocedora del tema.

Aranceles

La utilización de las instalaciones de Almussafes sería beneficiosa para ambas partes, ya que permitiría a Geely evitar el pago de los elevados aranceles europeos sobre las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China, al tiempo que daría un nuevo impulso a la planta. Desde 2024, solo ha producido el Ford Kuga. La fábrica tiene una capacidad anual de producción de 400.000 unidades.

Fuentes de Ford España reconocieron ayer a este diario que la compañía está en conversación con diversas empresas del sector y que de las mismas pueden surgir acuerdos o no. En cualquier caso, no han querido hacer mención alguna a si en las negociaciones con Geely esté por en medio la factoría de Almussafes.

El sindicato UGT anunció el pasado mes de diciembre que había solicitado este encuentro para reivindicar la futura carga de trabajo de la fábrica. Este jueves ha asegurado en un comunicado dirigido a sus afiliados que la reunión se va a producir, que está "a la espera de que se concrete durante las próximas semanas la fecha" y que, tras el encuentro, convocará una asamblea para compartir la información resultante.

Al tanto de las negociaciones

Asimismo, UGT se ha referido hoy a las informaciones publicadas sobre las conversaciones que está manteniendo la firma del óvalo con "varios fabricantes del automóvil". "En UGT, somos conocedores de estas situaciones y podemos decir que a día de hoy no hay nada cerrado a este respecto. Por lo tanto, desde el sindicato, no vamos a hacer ningún tipo de valoración, de hacerlo sería algo irresponsable por nuestra parte", ha indicado el sindicato.

Producción en plantas de Renault

Estas negociaciones se conocen dos meses más tarde de que Ford anunciara una alianza estratégica con el Grupo Renault como primer paso para acelerar su transformación europea, que se basa en tres pilares: fortalecer su división de vehículos comerciales Ford Pro, impulsar la fabricación de coches eléctricos de pequeño tamaño que se producirán en factorías de la firma francesa y "optimizar su sistema industrial para impulsar la escalabilidad y la rentabilidad". La multinacional estadounidense no asignaba ningún cometido a la planta de Almussafes, pero aseguraba en aquel comunicado que tendrá un papel clave en la nueva etapa.

La factoría valenciana fue la adjudicataria de dos modelos de coches eléctricos de Ford para Europa. Competía con la planta alemana de Saarlouis, que está en venta desde que perdió la batalla. No obstante, la lentitud en el proceso de electrificación hizo cambiar a Ford sus decisiones, canceló el proyecto de vehículos eléctricos en Valencia y optó por producir en Almussafes coches multienergía (híbridos).