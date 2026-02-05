El Ibex 35 firma su peor caída desde noviembre ante el desplome de BBVA y las ventas en las tecnológicas

El Ibex 35 ha culminado la sesión bursátil de este jueves con su peor caída desde noviembre, dejándose un 1,97% hasta los 17.746 puntos. Así, el selectivo español pone fin a su última racha alcista, que le había llevado a alcanzar cotas históricas con los 18.000 puntos. El batacazo del índice se debe, principalmente, a dos razones: los resultados del BBVA y el contagio de las ventas en el sector tecnológico estadounidense.

Resultados récord que no convencen

El BBVA ha presentado este jueves sus resultados del pasado año, informando de que ganó 10.511 millones de euros en 2025, el 4,5% más que en el ejercicio anterior y su cuarto máximo anual consecutivo de beneficio. Pese a todo ello, sus acciones han caído con fuerza en bolsa, dejándose un 8,81% como el más perjudicado de la jornada. El desplome se debe, principalmente, a que los analistas e inversores han juzgado “demasiado conservadoras” sus estimaciones de resultados para el ejercicio en curso, “cosa que puede ser”, según ha reconocido su presidente. Carlos Torres, en cualquier caso, le ha restado importancia como una “corrección de un día” y el consejero delegado, Onur Genç, se ha mostrado convencido de que el banco volverá a subir en bolsa a medida que vaya logrando los resultados que ha avanzado.

Además, la siderúrgica ArcelorMittal disparó su beneficio un 135% al cierre de 2025 hasta los 3.152 millones de dólares (equivalente a 2.790 millones de euros), según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. Logista, por su parte, registró una caída en su beneficio del 8,4% hasta los 71 millones de euros en el primer trimestre de 2026, por los costes de reestructuración.

El BCE mantiene los tipos intactos de nuevo

Por otra parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha divulgado hoy su decisión respecto a los tipos de interés, que ha dejado intactos en el 2% por quinta reunión consecutiva. Así consideraban que sucedería prácticamente todos los analistas macroeconómicos, apuntando que el BCE no se dejaría llevar por la reciente fortaleza de la divisa comunitaria, perpetuando su enfoque “reunión por reunión” y fiel a las indicaciones procedentes de los datos para marcar el rumbo monetario de la Eurozona.

Con estos antecedentes, los valores más perjudicados en la jornada del jueves han sido el BBVA, con su caída del 8,81%; CaixaBank, que se dejaba un 4,12%; el Sabadell, con un 3,77%; e IAG, con un 3,40% de pérdida. Por otro lado, las acciones que más han ganado han sido Logista y ArcelorMittal, que han convencido con sus resultados ganando un 4,85% y un 2,99% respectivamente en la jornada. Indra ha sido el tercer valor con mayor ascenso, un 2,31%, después de que su presidente, Ángel Escribano, reafirmase el apoyo que siente de los accionistas para seguir en el cargo en plenas dudas por la fusión con Escribano.

Pérdidas en Europa y EEUU

En Europa también se han hecho notar las caídas, pero de forma más leve que en el caso del Ibex 35. El DAX alemán ha perdido un 0,62%, mientras que el CAC40 francés se ha dejado un 0,29%. Por su parte, el FTSE 100 londinense ha caído un 0,98% en la jornada, y el parqué de Milán lo ha hecho también en un 1,77%.

Los mercados estadounidenses registraban al momento del cierre europeo caídas sensibles. El Dow Jones perdía a media tarde en Europa un 0,81%, mientras que el Nasdaq, selectivo tecnológico por excelencia, se dejaba un 0,58% arrastrado por las pérdidas de Alphabet y Microsoft, en torno al 3% y al 2% respectivamente por las dudas acerca de la industria de la IA. El S&P500, que aglutina a las mayores empresas del país, caía también alrededor del 0,80%.

Las materias primas profundizan en sus caídas

No ha sido tampoco el día de las materias primas. El crudo caía con fuerza en sus dos cotizaciones principales: el barril de Brent, de referencia en Europa, perdía un 2,51%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense caía algo más, un 2,55%, quedándose ambos en torno a los 65 dólares.

Por su parte, el oro y la plata han perpetuado el desplome vivido en los últimos días. Al cierre europeo, la onza de oro Troy caía un 0,81%, hasta perder de nuevo los 5.000 dólares. Por otro lado, la onza de plata continuaba con su racha de pérdidas dejándose un 9,60%, lo que la empujaba hasta los 76 dólares por onza.