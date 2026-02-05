Mercadona inicia la campaña de contrataciones de verano con sueldos de entre 879 y 1.734 euros

Mercadona activa su portal de empleo para reforzar la plantilla de algo más de 110.000 trabajadores con nuevos puestos eventuales y opciones de fines de semana para esta próxima temporada de verano. La cadena de supermercados presidida por Juan Roig inicia la campaña de contrataciones estivales en la mayor parte de las autonomías con una oferta de empleos globales que podría rondar los 5.000 puestos de trabajo.

Las ofertas de la firma valenciana líder del sector de la distribución comercial de España incluyen puestos de personal de supermercado (cajero/reponedor) y repartidores, con sueldos que pueden rondar los 879 euros por jornadas reducidas o cerca de 1.734 euros brutos/mes para jornadas completas. Se valora disponibilidad horaria (turnos rotativos, de lunes a sábado) y no siempre es necesaria experiencia previa, aunque sí para repartidores y otros puestos.

Contratos para los meses de mayor demanda, a menudo enfocados en reforzar fines de semana o jornada completa, se realizan sobre todo en territorios con alta presencia de turistas, como Baleares, donde lanza una oferta de 500 puestos de trabajo para personal de tienda y reparto en sus tiendas de Mallorca, Menorca e Ibiza. Las solicitudes se realizan exclusivamente a través del portal de empleo de Mercadona. Este pasado mes de enero también ha iniciado un proceso de selección para incorporar a 400 trabajadores con motivo de la apertura prevista para el verano de 2026 de una nueva 'colmena', un almacén dedicado en exclusiva a la venta online, en el distrito de Villa de Vallecas, en Madrid.

En las ofertas se describen las condiciones del puesto, como un salario de 1.734 euros brutos al mes para una jornada de 40 horas semanales. También destaca la formación específica que reciben las nuevas incorporaciones a la plantilla desde el primer día, permitiéndoles desempeñar sus funciones con eficacia y seguridad sin necesidad de experiencia previa. Toda la plantilla de Mercadona conoce sus días libres y vacaciones con un año de antelación y, cada día 20, reciben el horario del mes siguiente para organizarse mejor. Asimismo, la compañía facilita disfrutar de la jornada 5+2, que permite trabajar cinco días y descansar dos, con turnos rotativos de mañana y tarde y sin jornadas partidas.

Otro de los aspectos más valorados por los trabajadores de la compañía es la planificación horaria. La empresa entrega los horarios con antelación para facilitar la conciliación personal, estableciendo varias posibilidades de jornadas semanales según el tipo de contrato. Esta flexibilidad permite a los empleados organizar mejor su tiempo y adaptarse a las necesidades de la empresa durante la temporada alta.

"Las nuevas incorporaciones pasarán a formar parte de un equipo con vocación de servicio al cliente y capacidad de mejora constante, asegurando que tanto sus ‘Jefes’ (como internamente denominan al cliente) como empleados tengan una buena experiencia durante la campaña de verano", asegura Mercadona a través de su web. Las ofertas de empleo son a jornada completa y a jornada parcial y ya están disponibles en su portal de empleo. Los interesados podrán inscribirse directamente a través del siguiente enlace: https://qr.mercadona.com/26jsh