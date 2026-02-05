El precio medio del metro cuadrado sigue disparado en la Comunitat Valenciana

El precio medio por metro cuadrado de vivienda creció un 4,6 % en la Comunitat Valenciana hasta situarse en 1.919 euros, el noveno más elevado de España. Son 435 euros menos que la media española, que con 2.354 €/m2 alcanzó su nivel máximo histórico. Mientras en España el precio por metro cuadrado crecía a razón del 2,2 % frente al trimestre precedente, con 16 comunidades autónomas y 39 provincias con incrementos, Alicante subía un 2,9 % (2.181 €/m2), Castellón un 7,1 % (1.396 €/m2) y Valencia un 5,8 % (1.752 €/m2).

Estos datos se han dado a conocer esta mañana en Madrid por el Colegio de Registradores de España en su "Estadística Registral Inmobiliaria" correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

Además, la Comunitat Valenciana fue la tercera región que más compraventas de viviendas registró durante el último trimestre de 2025, con un total de 27.114, solo por detrás de Andalucía, que contabilizó 36.558, y Cataluña, con 27.924. En este tiempo, Alicante apuntó 13.219 compraventas (tercera provincia española en números totales), Valencia 10.437 (cuarta) y Castellón 3.424.

De octubre a diciembre España sumaba 178.270 operaciones de compraventa, el segundo mayor resultado desde el tercer trimestre de 2007, con un aumento del 2,2 % en relación al trimestre anterior. Las 141.450 transacciones de viviendas usadas representan el máximo de la serie histórica.

Alicante triplica la media nacional de demanda extranjera

La Comunitat Valenciana duplicó la media nacional de demanda extranjera de viviendas en el cuarto trimestre. Si en España el porcentaje de extranjeros que adquirieron viviendas alcanzaba el 13,52 %, con más de 24.200 operaciones, en Comunitat Valenciana este subió hasta el 27,17 %. Es la segunda autonomía en este apartado, por detrás tan solo de Baleares (31,47 %). Le sigue Canarias (23,12 %) y Murcia (20,74 %).

Alicante lidera la clasificación provincial de este apartado en España, con un porcentaje de compra extranjera del 42,91 %, seguida a distancia por Baleares (31,47 %). Castellón ocupa el decimoprimer puesto con un 13,09 % de peso de compra extranjera y Valencia ocupa la posición decimosegunda con 11,90 %.

Las nacionalidades que más viviendas han adquirido en España durante el cuarto trimestre de 2025 han sido la británica, neerlandesa, alemana y marroquí.

Cuarta en hipotecas

El último trimestre de 2025 cerró con una subida del 7,2 % en el número de hipotecas sobre vivienda contratadas en España, con un total de 132.385. Con respecto al total de compraventas registradas, suponen una proporción del 74,3 %. La Comunitat Valenciana sumó 16.667 hipotecas, lo que la sitúa en cuarto lugar de la clasificación autonómica, con un crecimiento cinco puntos superior a la media española. Solo Andalucía, Cataluña y Madrid sumaron más hipotecas.

El importe medio de los nuevos créditos hipotecarios contratados en España creció un 2 % en relación al tercer trimestre, situándose en 171.177 euros, su nivel máximo desde 2008. Trece autonomías vieron crecer su endeudamiento, entre ellas la Comunitat Valenciana, que situó el endeudamiento medio por vivienda en 135.889 euros, el noveno más elevado de España. Son en total 35.288 menos que la media nacional, aunque con un crecimiento del 5,7 %.

La duración de los créditos hipotecarios sobre vivienda quedó fijada en 25,17 años en la Comunitat Valenciana, la sexta región con menor plazo de contratación y ligeramente por debajo de la media española (25,58). Un 60,5 % de estos créditos incluyeron un tipo de interés fijo, tres puntos menos que en el resto del país.

Los indicadores de accesibilidad a la vivienda, por su parte, mostraron un nuevo deterioro. La cuota hipotecaria mensual media por vivienda fue de 796,6 euros en España tras subir un 1,3 %, con un porcentaje con respecto al coste salarial del 33,8 %. En Comunitat Valenciana la cuota fue algo menor (647,2 euros), la novena cuantía más baja, con un porcentaje con respecto al coste salarial del 30,6 %.

Certificaciones y daciones

Las 754 certificaciones de vivienda por ejecución de hipoteca y las 73 daciones en pago convierten a la Comunitat Valenciana en la tercera y cuarta autonomía en estos dos capítulos, respectivamente. Durante el último trimestre se registraron en toda España 4.656 certificaciones y 540 daciones.