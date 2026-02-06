Un segundo fabricante chino también se interesa por la factoría de Almussafes

El socio chino de Ford, el grupo automovilístico Changan, también está interesado en producir sus vehículos en la factoría de la multinacional del óvalo en Almussafes. Changan tiene en el punto de mira a la fábrica valenciana al igual que la empresa china Geely, que mantiene negociaciones avanzadas con Ford. La empresa MG también sondeó la posibilidad de producir sus vehículos en Almussafes, pero no llegó a un acuerdo con Ford.

Changan y Ford mantienen una alianza estratégica y profunda centrada en la fabricación y comercialización de vehículos en China. Su vínculo principal se estructura a través de la empresa conjunta (joint venture) Changan Ford Automobile Co. Ltd establecida en 2001 donde ambos comparten el 50 % de la propiedad. La alianza fabrica modelos icónicos bajo la marca Ford para el mercado chino, incluyendo el Explorer, Edge, Escape, Mondeo y Mustang Match-E.

Ensamblaje

Changan valora varias opciones para entrar en España como aprovechar su alianza con Ford y ensamblar sus coches en su factoría, hacer una fábrica de cero o comprar marcas, según ha trascendido en las últimas semanas. Changan podría utilizar la infraestructura valenciana de su socio para fabricar modelos eléctricos destinados al mercado europeo para evitar así los aranceles a la importación.

Otra empresa que se ha interesado por la factoría de Almussafes es MG. La marca del grupo chino SAIC Motors tiene interés en abrir una planta en Europa desde hace dos años. Una delegación de la marca estuvo varias veces entre julio y septiembre de 2024 en los suelos disponibles junto a la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt y en los terrenos que interesaban a Tesla en Cheste para comprobar su potencial.

El grupo SAIC habría contactado con Ford para intentar producir vehículos de MG en algunas de sus plantas en Europa, entre ellas la de Almussafes. Ford ya tuvo en los noventa y en los primeros años de 2000 un acuerdo de este tipo con Mazda. Sin embargo, en esta ocasión Ford habría descartado esa opción.

Opciones

En estos momentos, Ford y el grupo automovilístico Geely se encuentran en conversaciones para establecer una posible alianza, según publicó Reuters. Fuentes de Ford España aseguraron el miércoles a este periódico que la compañía está en conversaciones con diversas empresas del sector y que de las mismas pueden surgir acuerdos o no.

El fabricante estadounidense de automóviles estaría buscando nuevas alianzas globales mientras estructura su estrategia de vehículos eléctricos. Según avanzó Bloomberg, que citó a una persona conocedora del tema, una delegación de ejecutivos de Ford visitó China esta semana para analizar oportunidades, entre las que se incluye el uso de la planta de ensamblaje de Valencia. El uso de las instalaciones de Almussafes permitiría a Geely sortear los aranceles impuestos por la Unión Europea a los vehículos fabricados en China, que ascienden en su caso a un 18,8 % adicional al que existía previamente.

Área de montaje de vehículos de Ford Almussafes. / Perales Iborra

UGT

UGT comunicó ayer a sus afiliados en la factoría en Almussafes que las negociaciones con fabricantes chinos están abiertas. La representación de UGT en la fábrica (que tiene la mayoría en el comité de empresa) ha confirmado que "en las próximas fechas" se reunirá con el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, en la factoría valenciana para aclarar el futuro de la planta.

"En UGT, somos conocedores de estas situaciones y podemos decir que a día de hoy no hay nada cerrado a este respecto. Por lo tanto, desde el sindicato no vamos a hacer ningún tipo de valoración, de hacerlo sería algo irresponsable por nuestra parte", subrayó el sindicato.

La entrada de un fabricante chino en la factoría de Almussafes daría un nuevo impulso a la planta valenciana. Desde el 17 de abril de 2024, la planta produce exclusivamente el Ford Kuga, tras haber ido perdiendo modelos. Ford Almussafes cerró el año 2025 con una producción aproximada de 98.500 vehículos, lo que representa el mínimo histórico en los 50 años de la factoría. Una tendencia a la baja que se espera también para este año, cuando las previsiones estiman 90.000 vehículos. La planta llegó a producir en su mejor año (2004) 449.101 vehículos.

Sin carga de trabajo

La fábrica valenciana se encuentra ahora prácticamente en respiración asistida, por la falta suficiente de carga de trabajo para toda su plantilla de 4.152 trabajadores. El pasado diciembre el Consejo de Ministros aprobó una renovación del Erte RED, un mecanismo que garantiza el 90 % del salario, que está vigente desde finales de 2024 y que seguirá así hasta mediados de este 2026. La aplicación del mismo afectará diariamente a 996 empleados. Su objetivo es que la plantilla aguante sin despidos hasta que llegue el nuevo modelo.

La empresa y los representantes de los trabajadores confían en que el nuevo modelo asignado para finales de 2027 - un vehículo multienergía (híbrido)- contribuya a estabilizar el empleo. Inicialmente, la producción prevista de ese coche era de 300.000 vehículos al año, pero después se ha rebajado esa cifra hasta los 209.000 al año.