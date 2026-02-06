Un nuevo virus importado ataca los cítricos valencianos: Agricultura confirma 22 casos

La Conselleria de Agricultura ha confirmado este viernes, en el transcurso de una reunión con el sector, una nueva amenaza para el campo valenciano: la presencia del virus de la clorosis nervial amarilla en cítricos de la Comunitat Valenciana, como avanzó ya La Unió Llauradora hace unos días.

Según ha avanzado la organización agraria, "tras un total de 62 prospecciones aleatorias realizadas por parte de la Conselleria en campos de cultivo, hoy [por este viernes] se ha informado de que existen 22 casos positivos ya confirmados en localidades de las tres provincias y en prácticamente todas las especies citrícolas, sobre todo en plantaciones y brotes jóvenes".

El virus de la clorosis nervial amarilla de los cítricos es un potexvirus cuyos síntomas se observaron por primera vez en Pakistán en 1988 y que se consiguió identificar en 2012. Fue localizado en septiembre del pasado año en Cataluña en un limonero situado en un huerto y en un ejemplar ubicado en un jardín urbano, mediante análisis realizado por el laboratorio oficial de sanidad vegetal de aquella comunidad autónoma y posteriormente ratificada por el Laboratorio Nacional de Referencia, recuerda la entidad. "Su presencia oficial ya en la Comunitat Valenciana y en Cataluña, evidencia la entrada del patógeno en el Estado español y el riesgo real de dispersión territorial, especialmente asociado al movimiento de material vegetal y a la presencia de cítricos ornamentales en entornos no estrictamente productivos".

Igualmente, para AVA-Asaja, "esta nueva enfermedad importada evidencia la necesidad de que las autoridades comunitarias intensifiquen los controles en origen y en puertos de entrada de la Unión Europea a las importaciones de material vegetal hortofrutícola y ornamental con el objetivo de impedir la entrada de nuevas plagas y enfermedades en el futuro".

Para La Unió, "la importancia estratégica del sector citrícola en la Comunitat Valenciana, tanto desde el punto de vista económico como social y territorial, obliga a actuar con anticipación ante cualquier riesgo fitosanitario emergente que pueda comprometer la sanidad vegetal, la viabilidad de las explotaciones y la seguridad del sistema productivo. El riesgo no se limita exclusivamente a las plantaciones comerciales, sino que se extiende también a los cítricos ornamentales, a los viveros y al conjunto del material vegetal, que pueden actuar como vía de entrada y diseminación del patógeno".

Principales 'víctimas': limonero, lima y naranjo amargo

Desde el punto de vista técnico, dicen desde la organización agraria, la clorosis nervial amarilla es una virosis que puede afectar varias especies de cítricos, principalmente limonero, lima y naranjo amargo. También puede afectar a otras especies de cítricos, como naranjos y mandarinos, que a menudo no presentan síntomas y actúan como reservorios del patógeno. Diversos estudios científicos han confirmado que su transmisión se produce a través de pulgones y mosca blanca, así como mediante injertos y el uso de herramientas de poda contaminadas.

Su sintomatología puede generar confusión con otras alteraciones fisiológicas o carencias nutricionales. Los síntomas se manifiestan con un amarilleamiento claro de las venas, deformaciones en hojas y frutos y, en los casos más severos, una notable disminución tanto del rendimiento como de la calidad comercial.

Desde La Unió destacan que "hay que recordar que el Reglamento (UE) 2016/2031, relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales, establece obligaciones claras en materia de vigilancia, prospección, notificación y adopción de medidas fitosanitarias adecuadas ante la presencia o sospecha fundada de organismos nocivos. Este marco normativo, junto con la normativa estatal y autonómica de sanidad vegetal, atribuye a la autoridad competente la responsabilidad de informar el sector y de actuar de manera preventiva y proporcional para minimizar riesgos. En la actualidad, este patógeno no está regulado ni catalogado como de cuarentena en la Unión Europea. No obstante, a finales de 2022 fue incorporado a la lista de alerta de la Organización Europea y Mediterránea de Protección de las Plantas (EPPO)".

Por ello, "La Unió solicita a la conselleria ayudas para los viveros para mejorar la bioseguridad y que se prevea el establecimiento de una línea de ayudas específica u otros mecanismos de apoyo para las personas productoras que puedan tener o llegan a tener parcelas afectadas, incluyendo compensaciones por pérdidas, arranques obligatorios, reposición vegetal o limitaciones productivas derivadas de medidas oficiales".

Noticias relacionadas

Carles Peris, secretario general de La Unió, indica que "de lo que se nos ha transmitido destaca que estamos en una fase inicial, que se trata de una enfermedad bastante desconocida y que el riesgo es relativamente bajo en la mayor parte de la superficie citrícola, sobre todo en naranjo y mandarino, y más alto en limonero".