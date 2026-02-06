El 'renting' acelera en la Comunitat Valenciana: más de 85.000 vehículos y récord de clientes en 2025

El 'renting' de vehículos mantiene el acelerador en la Comunitat Valenciana. Al cierre de 2025, el parque alcanzó las 85.033 unidades, un 5,69 % más que un año antes, mientras que el número de clientes crece todavía con más intensidad, un 7,85 %, hasta 31.298 usuarios entre empresas, autónomos y particulares. La evolución confirma la consolidación de esta fórmula de movilidad en el tejido económico valenciano, aunque el ritmo de aumento del parque es algo inferior al del conjunto de España, donde sube un 6,95 %.

La Comunitat Valenciana, según el último informe de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), concentra el 8,39 % del parque nacional, ligeramente por debajo del peso que tenía en 2024, pero gana protagonismo en la demanda: sus clientes representan el 11,14 % del total español, una cuota superior a la del año anterior. El dato sugiere un mercado con más usuarios, aunque con flotas medias más reducidas. La media de vehículos por cliente se sitúa en 2,72 unidades, frente a las 3,66 de la media nacional, e incluso baja ligeramente respecto a 2024.

Motivos

Desde AER apuntan a que este modelo de movilidad "no es un fenómeno coyuntural ni exclusivamente una respuesta temporal a la situación financiera de un momento concreto. Es el resultado de una combinación de factores —económicos, sociales y culturales— que hacen que cada vez más particulares, autónomos y empresas de todo tamaño vean en el 'renting' una solución de movilidad más eficiente y que se adapta mejor a las exigencias actuales, marcadas por la incertidumbre tecnológica, económica y regulatoria y por un cambio hacia el pago por uso, en lugar de la propiedad", explican a Levante-EMV. Las dudas sobre la implantación del coche eléctrico son otro de los factores a tener en cuenta.

Por tipo de empresa, el mayor dinamismo se da en las pymes. Las pequeñas empresas (1 a 4 vehículos) elevan su parque en 'renting' un 8,15 %, hasta 29.560 vehículos, y aumentan sus clientes un 7,87 %. Las medianas (5 a 24 vehículos) crecen aún más en flota, un 9,77 %, hasta 19.992 unidades, con un alza de clientes del 8,18 %. En cambio, las grandes compañías reducen ligeramente su parque en la Comunitat Valenciana, con una caída del 2,44 %, aunque siguen representando un volumen relevante con 20.838 vehículos.

Un cliente, en un concesionario. / L-EMV

El 'renting' también avanza con fuerza entre autónomos y particulares. Este colectivo suma 14.643 vehículos en la Comunitat Valenciana, un 8,07 % más, y alcanza 14.061 clientes, con un crecimiento del 7,85 %. La fórmula deja de ser un producto casi exclusivo de grandes flotas empresariales y se afianza como alternativa al vehículo en propiedad para perfiles que buscan cuota fija, servicios incluidos y menor incertidumbre de costes.

Mercado relevante

A escala nacional, el parque total de 'renting' supera ya el millón de vehículos y crece un 6,95 %, con más de 277.000 clientes. En este contexto, la Comunitat Valenciana se mantiene como uno de los mercados relevantes y con mayor capacidad de captación de nuevos usuarios, especialmente entre pymes y profesionales.

El presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, José-Martín Castro Acebes, subraya que la Comunitat Valenciana se consolida "como una de las más dinámicas" en 'renting'. A su juicio, es "especialmente relevante el impulso entre las pequeñas y medianas empresas valencianas, que lideran el crecimiento tanto en vehículos como en clientes. Esto demuestra que el 'renting' se ha convertido en una solución clave para mejorar la competitividad del tejido empresarial, facilitando el acceso a flotas modernas, sostenibles y con costes predecibles".