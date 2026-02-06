El salario de los líderes empresariales: Lafuente se acerca a Morata y se aleja de Garamendi

En los viejos tiempos, los empresarios no solían ser profesionales de la representación de sus pares, dejaban el manejo del día a día a los directivos y no cobraban más allá de tener -algunos- una partida más o menos generosa en los presupuestos para los gastos de representación. Hubo excepciones, claro, como la del presidente de la CEOE, José María Cuevas, quien accedió al cargo en 1984 desde la secretaría general que ocupaba desde 1978 y se mantuvo en el mismo durante otros 23 ejercicios.

Con el paso de los años, va creciendo esa profesionalización. No en todas partes es igual, pero va ganando peso la idea de que ejercer esa representación no solo es una forma de la vanidad o un medio para estar cerca de donde se cuecen las decisiones políticas y económicas, incluidos los contratos, sino también un trabajo que, como todo empleo parcial o total, hay que remunerar.

Femeval

La última organización que se ha sumado a esta tendencia es la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Con la llegada el pasado noviembre de Vicente Lafuente, la presidencia de la patronal, tal como aprobó su junta directiva en diciembre, pasa a estar remunerada con 65.000 euros brutos anuales. Era una opción que contemplaban los estatutos pero que su antecesor, Salvador Navarro, no había querido para sí. Lafuente ha sido coherente, porque en la patronal del metal Femeval, que sigue presidiendo a la espera de consumar su relevo tras veinte años, ingresaba 50.000.

De todas formas, el nuevo dirigente de la patronal autonomíca está muy lejos de lo que cobra el presidente de la española CEOE, Antonio Garamendi, que está en los 391.000 euros. El primer año que recibió un salario fue 2019, tras ser elegido en noviembre de 2018. La organización de pymes de la CEOE, Cepyme, contempla en sus estatutos una remuneración para sus presidentes de unos 125.000 euros. El anterior presidente, Gerardo Cuerva, elegido en 2019, renunció a ese dinero. Enfrentado a Garamendi, Cuerva perdió el cargo en mayo de 2025 frente a Ángela de Miguel.

Madrid

Otras territoriales de la CEOE también tienen sueldos para sus presidentes. Es el caso de la madrileña CEIM, cuyo máximo dirigente, Miguel Garrido, percibe 197.000 euros. La andaluza CEA no hace público el importe de la remuneración pero lo tiene. Por su parte, la patronal catalana Foment no paga a su presidente, Josep Sánchez Llibre, ni Confebask a la suya, Tamara Yagüe.

También hay disparidad en las cámaras de comercio, aunque en este caso se queda más bien solo el presidente de la de Valencia, José Vicente Morata, aunque por encima de Lafuente. Y eso que lleva al menos una década con sus emolumentos congelados. En la corporación provincial percibe 51.168 euros al año, a los que hay que sumar los 20.033 que le abona el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, del que también es presidente. En total, 71.000 euros.

Los portales de transparencia de tres de las otras cinco cámaras de la autonomía informan que sus presidentes no cobran nada por ejercer el cargo. Se trata de Alicante, Castellón y Alcoi. La de Orihuela no da ninguna información. En la misma situación, es decir, en la de no ingresar ninguna remuneración se encuentra el máximo dirigente de Cámara España, José Luis Bonet. Este último, por cierto, pertenece a la saga del cava catalán Freixenet. En el mundo de la representación empresarial, el tamaño de la mercantil también tiene su incidencia a la hora de establecer o no una remuneración de los presidentes.