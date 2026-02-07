¿Qué coches producen las marcas chinas que aspiran a fabricar en Almussafes?

Las marcas automovilísticas chinas necesitan producir en Europa para esquivar los aranceles impuestos por Bruselas para proteger a la industria europea. La Unión Europea aplica desde finales de 2024 aranceles adicionales (de hasta el 35,3%, sumados al 10% base) a coches eléctricos fabricados en China y que afectan a marcas como MG (SAIC), BYD, Geely (Volvo, Smart), Changan y Tesla (modelo fabricado en China). Los híbridos enchufables (PHEV) y motores de combustión quedaron excluidos de esos aranceles extra.

Geely y Changan aspiran a construir sus modelos eléctricos en la factoría de Ford. Las dos empresas han lanzado su ofensiva de venta en Europa con vehículos 100 % puros que tendrán precios competitivos cuando sean fabricados en el continente.

Grupo Geely

El grupo Geely ha iniciado su expansión a través de las marcas Volvo (la antigua firma sueca), Polestar, Link & Co, Lotus, Geely Auto (su insignia principal) y la firna de lujo Zeekr. El modelo estrella de Geely Auto es el EX5, un SUV de 430 kilómetros de autonomía (WLTP) equipado con una batería de 60 kWh. El inicio de su venta está previsto para el segundo trimestre de 2026. Geely, que tiene conversaciones avanzadas con Ford, también va a vender este año el EX2, un compacto urbano conocido en China como Geome Xingyuan.

El vehículo eléctrico tipo SUV Geely EX5. / Levante-EMV

La marca Zeekr comenzará sus ventas en España y otros países europeos en la segunda mitad de 2026. Uno de sus modelos más destacados es el Zeekr 7GT, un vehículo que dispone de carga ultrarrápida (15 minutos) y potencias que rozan los 650 CV. La firma del grupo Geely también va a comercializar el Zeekr X, un SUV compacto premium con diseño.

Polestar está ahora centrada en los modelos 3 y 4. El Polestar 3 es un SUV eléctrico de lujo con un enfoque deportivo y un marcado diseño minimalista escandinavo. Se posiciona como un vehículo de gran tamaño (4,90 metros de largo) que prioriza la aerodinámica y la tecnología avanzada. Gracias a su arquitectura, permite una carga rápida de hasta 250 kW, lo que posibilita pasar del 10% al 80% de batería en unos 30-32 minutos. El Polestar 4 es un SUV coupé eléctrico. Destaca por un detalle radical: no tiene luneta trasera. En su lugar, utiliza una cámara de alta definición en el techo que proyecta la imagen en el retrovisor digital. Ofrece una autonomía de 600 kilómetros.

Noticias relacionadas

El modelo eléctrico de Geely EX2. / Levante-EMV

Grupo Changan

El grupo Changan comercializa vehículos a través de sus tres marcas principales: Deepal, Avatr y Nevo. La marca Deepal tiene los modelos S07, S05 y L07. El Deepal S07 es un SUV de tamaño medio. En España, su precio parte de los 35.550 euros y ofrece unos 480 km de autonomía WLTP. El Deepal S05 es un SUV compacto que llegará en la primera mitad de 2026. Se posicionará como el modelo de acceso con un precio estimado desde 29.750 euros pese a los aranceles. El Deepal L07 es una berlina eléctrica que Changan ha confirmado que traerá a Europa para competir en el segmento del Tesla Model 3.