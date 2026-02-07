La automovilística que rivaliza con Geely por la factoría de Almussafes planea invertir 2.000 millones

El grupo chino Changan, que rivaliza con Geely, del mismo país, por la factoría de Almussafes, planea invertir 2.000 millones en Europa hasta 2030. La automovilística prepara el lanzamiento en Europa de ocho vehículos en tres años y necesita producir en el continente para esquivar los aranceles impuestos por la Unión Europea a los vehículos eléctricos fabricados en China. El interés de Changan por Almussafes se suma al del fabricante Geely, que mantiene negociaciones avanzadas con Ford.

Changan y Ford mantienen una alianza estratégica y profunda centrada en la fabricación y comercialización de vehículos en China. Su vínculo principal se estructura a través de la empresa conjunta (joint venture) Changan Ford Automobile Co. Ltd., establecida en 2001, donde ambos comparten el 50 % de la propiedad. La alianza fabrica modelos icónicos bajo la marca Ford para el mercado chino, incluyendo el Explorer, Edge, Escape, Mondeo y Mustang Mach-E.

Cadena de montaje de Ford en la factoría de Almussafes. / Miguel Angel Montesinos

La firma, que es el cuarto fabricante chino de vehículos, valora varias opciones para entrar en España, como aprovechar su alianza con Ford y ensamblar sus coches en su factoría, hacer una fábrica de cero o comprar marcas. Fundada en 1984 y con sede en Chongqing, Changan cuenta con más de cuatro décadas de experiencia, una estructura global sólida y una capacidad de desarrollo tecnológico que explica la ambición de su desembarco. La compañía aspira a alcanzar unas ventas globales anuales de 1,5 millones de unidades y a consolidar su presencia en los principales mercados europeos, con España en una posición destacada.

MG

Otra empresa que se ha interesado por la factoría de Almussafes es MG. La marca del grupo chino SAIC Motor tiene intención de abrir una planta en Europa desde hace dos años. Una delegación de la marca estuvo varias veces entre julio y septiembre de 2024 en los suelos disponibles junto a la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt y en los terrenos que interesaban a Tesla en Cheste para comprobar su potencial.

El grupo SAIC habría contactado con Ford para intentar producir vehículos de MG en algunas de sus plantas en Europa, entre ellas la de Almussafes. Ford ya tuvo en los noventa y en los primeros años de 2000 un acuerdo de este tipo con Mazda. Sin embargo, en esta ocasión Ford habría descartado esa opción.

"Buena noticia"

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, afirmó ayer sobre las conversaciones que mantiene Ford con el fabricante chino Geely Auto para compartir capacidad de fabricación en Europa que todo lo que genere actividad y empleo en una zona con alto riesgo de perder empleo cualificado es "una buena noticia". Lafuente valoró que haya carga de trabajo y actividad con independencia de la procedencia de la empresa.

"Yo creo que es bueno hoy en día, dentro de la globalización. Nos da lo mismo que la empresa sea de China que de Estados Unidos, lo que queremos es que la gente que está trabajando en estas zonas industriales tenga una carga de trabajo y haya actividad", manifestó. El presidente de la patronal apuntó que hasta ahora hay "rumores e incertidumbres" pero está claro el "potentísimo" factor tractor de Ford en la economía y la industria de la Comunitat Valenciana.