Perfumerías Prieto notifica a sus clientes que cierra sus tiendas el 31 de marzo

La empresa Perfumerías Prieto, dedicada a la venta al por menor de perfumes, cosméticos, maquillaje, productos de higiene y cuidado personal, cierra sus tiendas el 31 de marzo. Así se lo ha notificado a los clientes de alguna de sus tiendas por mensajes de SMS, en los que la cadena agradece la confianza prestada durante sus décadas de existencia y anuncia la liquidación de sus existencias.

“Agradecidos a nuestros clientes, Perfumería Prieto cierra sus tiendas liquidando existencias del 6/2 hasta el 31/3”, dice uno de los mensajes que han recibido los clientes de una tienda situada en una localidad de Camp de Túria. La clientela de uno de los establecimientos de València recibió hace semanas un mensaje similar.

En paralelo, en las fachadas de algunos de los establecimientos han aparecido carteles que anuncian también el cierre. “Gracias por estos 70 años. Liquidación por cierre, descuentos especiales en toda la tienda, del 6 de febrero al 31 de marzo de 2026”, se puede leer en la cartelería.

Una de las tiendas de Perfumerías Prieto en València / Redacción Levante-EMV

Una empresa con más de medio siglo

Perfumerías Prieto nació como Perfumería Francisco Prieto. Es una empresa familiar valenciana con más de medio siglo de experiencia en el sector de la perfumería y la cosmética, y cuenta con una red de tiendas físicas en toda España.

Además, desde el año 2013, también contaba con una tienda online. En la página web de la perfumería no aparece ningún anuncio de cierre, ni novedades sobre ninguna de sus tiendas, y permite comprar los productos con normalidad.

Cuenta con 22 tiendas

Perfumerías Prieto cuenta con 22 tiendas físicas. Están situadas en Valencia, Castellón, Alicante, Tarragona y Murcia. La mayor parte de ellas, 12, están ubicadas en la provincia de Valencia, en las localidades de Alaquàs, L’Eliana, Carcaixent y Mislata.

En Alicante cuenta con dos establecimientos (en la capital alicantina y Elche) y en Castellón con otros dos (Castelló y Benicarló). Completan el mapa de Perfumerías Prieto cinco tiendas en Murcia (Cartagena, Lorca, Molina de Segura y la capital de la región) y una en Tarragona (Tortosa).