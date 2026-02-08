El Consell adjudica a Campofrío una parcela de 18.000 m2 en Utiel

El Consell ha adjudicado una parcela de cerca de 18.000 metros cuadrados de suelo industrial en el Parque Empresarial Nuevo Tollo de Utiel a la empresa Campofrío, "un paso decisivo para la puesta en marcha de la futura planta de producción que la compañía desarrollará en el municipio".

Así lo ha asegurado la consellera de Industrias, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, en un comunicado remitido por la Generalitat, en el que destaca que esta operación, realizada a través del Ivace bajo la modalidad de compraventa, complementa a los más de 26.000 metros cuadrados ya adjudicados a Campofrío. "En total, hemos puesto a disposición de la empresa cerca de 44.000 metros cuadrados de suelo industrial sobre los que se constituirá la futura fábrica de elaboración de productos cárnicos proyectada por Campofrío", ha subrayado Cano.

Ayudas de 11 millones

La consellera ha recordado que la Generalitat concedió el pasado mes de enero 11 millones de euros en ayudas directas a Campofrío, "con carácter excepcional y por razones de interés público económico", en el marco del plan de recuperación de las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, tras los graves desperfectos sufridos por las instalaciones de la compañía en Torrent.

Campofrío tiene previsto desarrollar en el Parque Empresarial Nuevo Tollo de Utiel un complejo industrial que albergará una serie de procesos de fabricación, transformación y comercialización de productos cárnicos. La filial de la multinacional de alimentación Sigma prevé que la puesta en marcha de la nueva industria se prolongue durante unos 18 meses.

Una actuación que permitirá a la compañía contar con uno de los centros de producción más modernos y avanzados que posee en Europa, de manera que la nueva planta se convierta en uno de los principales referentes del sector en la fabricación de productos cárnicos.

Una de las plantas de Campofrío / Levante-EMV

La inversión prevista asciende a 134 millones de euros que, según ha destacado la consellera, "demuestra la confianza de una compañía líder por implantarse en suelo industrial en la Comunitat Valenciana". La futura fábrica garantizará el mantenimiento de más de 300 puestos de trabajo con los que contaba la compañía en su planta de Torrent afectada por la dana.

Empleo estable

"Hablamos de empleo estable y de calidad, que tendrá un efecto tractor sobre la economía local y comarcal", ha afirmado Cano, quien ha subrayado que esta actuación "contribuye a fijar población, dinamizar el interior y reforzar el tejido productivo".

Además, el nuevo centro permitirá la creación de sinergias con empresas ya establecidas en parque empresarial. Asimismo, estará dotado con los más modernos sistemas de generación, consumo y recuperación de energía, con el objetivo de minimizar su impacto medioambiental, según la Generalitat.