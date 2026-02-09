Alertan de una oleada de robos de aguacates en Valencia y Castellón

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y la Asociación de Productores de Aguacates (Asoproa) han alertado de una oleada de robos de aguacates Hass e incluso Lamb Hass en los campos de Valencia y Castellón. Por ello, han reclamado a las administraciones competentes que intensifiquen la vigilancia, tanto en los huertos como en los centros de recepción de la mercancía robada y las fruterías, para frenar esta lacra.

El presidente de Asoproa, Celestino Recatalá, ha señalado que "es un crimen que un agricultor que ha estado todo el año mimando sus aguacates pierda la producción de la noche a la mañana. Los robos pueden suponer la diferencia entre mantener la explotación o tirar la toalla por falta de ingresos". "Que el aguacate siga siendo una alternativa de cultivo importante para determinadas zonas costeras pasa necesariamente por atajar los robos", ha reivindicado.

Según estimaciones de Asoproa, la producción de aguacate en la Comunidad Valenciana superará esta campaña las 25.000 toneladas, un alza del 5% respecto al año anterior, a causa de la entrada en producción de nuevas plantaciones, si bien hay zonas productoras del Camp de Morvedre y La Plana Baixa que sufren mermas graves debido al pedrisco del pasado 12 de julio. La superficie cultivada ya supera las 4.211 hectáreas, después de aumentar un 5% en el último año y duplicarse en cinco años, han explicado AVA-Asaja y Asoproa en un comunicado.

No adelantar la recolección

Por otro lado, las asociaciones han instado al sector a no adelantar la recolección de la variedad tardía Lamb Hass hasta que alcance el momento óptimo de maduración, aproximadamente dentro de un mes en función de la zona de producción.

Ambas asociaciones han advertido de que algunas explotaciones de Lamb Hass ya se están empezando a recoger, a pesar de que el porcentaje de materia seca en muchas áreas aún es demasiado bajo para el consumo, lo que puede defraudar las expectativas de los consumidores y retraer las ventas en lo que resta de temporada, según ha indicado AVA-Asaja en un comunicado.

Prudencia

El presidente de Asoproa ha dirigido un mensaje a productores y operadores comerciales para "actuar entre todos con seriedad, profesionalidad, prudencia y paciencia en aras de ofrecer al consumidor un aguacate valenciano en óptimas condiciones".

"Sabemos que hay una fuerte demanda y que los precios acompañan, pero no hay que tener prisa por recolectar fruta que todavía no está suficientemente madura. Si queremos mantener una rentabilidad sólida y duradera, debemos cuidar al máximo nuestra calidad para dar un valor añadido frente a la competencia de países terceros, tal como estamos trabajando mediante el lanzamiento de la marca de calidad 'Aguacate valenciano'", ha explicado.

En estos momentos la variedad que se encuentra en plena época de maduración es Hass --la mayoritaria en España y el resto del mundo-- que tiene una fuerte demanda internacional y precios en origen razonables, superiores a los 2 euros por kilo.

Temporal de Andalucía

Sin embargo, los temporales de lluvias en Andalucía están dificultando las labores de recolección y comercialización de aguacates, por lo que la demanda se ha agudizado en el resto de zonas productoras como la Comunitat Valenciana.

En este contexto, AVA-Asaja y Asoproa han advertido para que "el sector no se precipite y no empiece con los aguacates Lamb Hass hasta que acabe la recogida de Hass y esta variedad posterior no tenga el porcentaje de materia seca apto para el consumo".