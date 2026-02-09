EE UU se consolida como principal destino de las exportaciones del Puerto de València, pese a los aranceles de Trump

Estados Unidos se consolida como el gran mercado de destino de las exportaciones que salen por el Puerto de València. En un ejercicio marcado por la incertidumbre internacional, la fortaleza del euro y un contexto comercial más proteccionista, el tráfico con el país norteamericano no solo ha resistido, sino que ha seguido creciendo y ya concentra una parte sustancial de los contenedores llenos que embarcan en Valenciaport.

Durante 2025, las exportaciones en contenedores llenos gestionadas por la Autoridad Portuaria de València (APV) alcanzaron los 919.570, lo que supone un incremento del 5,56 % respecto al año anterior. Dentro de ese volumen, Estados Unidos se mantiene como el principal destinatario de las mercancías y elevó su tráfico un 5,06 % interanual. En términos relativos, el mercado estadounidense representa ya el 14,66 % de todas las exportaciones de contenedores llenos que salen desde los muelles valencianos.

Récord de contendores

El buen comportamiento de las exportaciones a EE UU se enmarca, además, en un ejercicio récord para el tráfico de contenedores. Valenciaport cerró 2025 con 5,66 millones de contendores, un 3,41 % más que el año anterior y el registro más alto de su historia en cierre de ejercicio. "Estas cifras son una muestra clara de la apuesta de las navieras de contenedores por Valenciaport, si bien, hay que ser prudentes habida cuenta del complicado contexto internacional", ha precisado Mar Chao, presidenta de la Autoridad Portuaria de València (APV), en la primera reunión del año del Consejo de Administración de la institución.

De las cifras hechas públicas este lunes, destacan las importaciones de contenedores llenos, cuya cifra ha superado por primera vez en la historia el millón de TEU (contenedores de 20 pies, o 6,1 metros), concretamente 1.051.784. El 50,73 % de estas importaciones proceden de China con un incremento respecto al año anterior del 19,62 %, mientras que el resto de los países han incrementado sus exportaciones en un 11,63 %

En paralelo al crecimiento de los tráficos, la Autoridad Portuaria de València ha mejorado también sus resultados económicos. La cifra de negocio se situó en 164,3 millones de euros, un 9,02 % más, impulsada principalmente por el aumento de la actividad y de las tasas portuarias asociadas. Los resultados antes de impuestos se elevaron hasta los 43,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 50,51 % frente a las cifras de 2024, año en el que este indicador fue de 29 millones de euros.

Para Chao, estos datos representan "un punto de apoyo para continuar con nuestro Plan Estratégico y son clave para reforzar la competitividad y sostenibilidad del sistema portuario valenciano".

Con casi 920.000 contenedores de exportación y más de uno de cada siete con destino estadounidense, el vínculo entre la economía productiva valenciana y el mercado de EE UU gana peso estructural.

Más pasajeros

El número de pasajeros de línea regular también aumentó en 2025 en un 3,54 % con un total de 861.748 pasajeros. El servicio corresponde a un 87,9 % con las Islas Baleares, mientras el 12,11 % corresponde al servicio con Argelia. Este servicio transportó en 2025 un total de 104.446 pasajeros, que frente a los 88.681 del periodo anterior representa un incremento del 17,73 %.

Noticias relacionadas

Los pasajeros en crucero turístico alcanzaron los 799.050 pasajeros, lo que representa un incremento moderado, respecto al año anterior del 3,23 %.