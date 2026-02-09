El Gobierno lanza un plan para situar a la gastronomía como un activo estratégico a nivel internacional

El ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, ha presentado este lunes el Plan Internacional de la Gastronomía Española, con el se quiere servirá para promocionar de la mano de chefs los alimentos y bebidas españoles y para situar a la gastronomía como un activo estratégico nacional a nivel internacional. En concreto, esta acción, enmarcada en la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), busca impulsar la proyección internacional de la gastronomía que aspira a consolidar su papel como "motor cultural, económico y social de España".

"Queremos reforzar el liderazgo internacional de España en el sector gastronómico y necesitamos sumar esfuerzos, ordenar y estructurar lo ya existente", ha avanzado Planas que ha destacado que este plan tiene una vocación "integradora" y que cuenta con diez medidas "muy realistas". Entre las medidas previstas en el plan, en cuya redacción han participado un centenar de expertos, destaca la creación de un 'hub' de formación mundial en gastronomía española. Otro de los pilares del plan se centra en el consumo y oportunidades comerciales que tiene el reconocimiento internacional de la "despensa española" con platos icónicos y materias primas y productos emblemáticos para facilitar su incorporación progresiva a las cocinas del mundo.

Planas ha indicado también que otro de los bloques se centrará en el papel que juega la gastronomía en el sector turístico y así trabajará para lograr la candidatura de la tapa española como Patrimonio Cultural Vivo de la Unesco. "Creo que es absolutamente evidente para todos los presentes, pero habrá que hacer una tarea para lograrlo y será un reconocimiento institucional muy, muy importante", ha recalcado.

Vender la diversidad

Otro de los ejes de este plan tiene como objetivo dotar a la gastronomía de un marco común de referencia mediante la creación de una marca de país gastronómica, capaz de proyectar al mundo una identidad propia, diversa y cohesionada. "España es un país diverso en lo territorial, cultural y gastronómico, y debemos ser capaces de tener un discurso común sin perder esa diversidad", ha señalado Planas.

Para la elaboración del plan se ha llevado a cabo un "trabajo colectivo de varios meses" con todo el mundo gastronómico. "Dentro de unas semanas tendrá lugar la presentación de las medidas correspondientes a este año. Creo que es un instrumento muy importante", ha indicado Planas. "Es, en todo caso, un documento vivo, abierto a las novedades que puedan ir surgiendo", ha agregado por su parte el director general de Alimentación, José Miguel Herrero.

"Hemos de conseguir que la gastronomía sea una cuestión de Estado", ha proclamado el director general de Turespaña, Miguel Sanz Castedo. Para la directora del Icex, Elisa Carbonell, esta apuesta se alinea con "la estrategia de reposicionamiento del 'made in Spain' que hasta ahora se ha identificado con el bueno, bonito y barato, la triple 'b', y ahora queremos elevar a la triple 'a'", ha afirmado.