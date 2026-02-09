Iberdrola instala en Valencia una infraestructura 'antidana' y pionera en todo el mundo

Iberdrola está realizando una transformación de la subestación de Llanos de Quart, ubicada en el polígono industrial de Quart de Poblet junto a la A-3 y que se vio gravemente dañada por la dana, en la que está incorporando equipamiento pionero en el ámbito mundial.

La intervención consiste en elevar más de 1,5 metros toda la plataforma donde se está instalando la nueva infraestructura. Esta adoptará un diseño compacto, una mejora tanto técnica como estructural que convierte una subestación eléctrica tradicional al aire libre en una versión más reducida, eficiente y moderna, parte de la cual se ubicará dentro de módulos prefabricados, según avanza la compañía.

Se trata de los nuevos Conjuntos Integrados de Alta Tensión (CIAT), de 66 kilovoltios y de más de 30 toneladas de peso cada uno y aproximadamente 40 m2 de superficie cada unidad, que son "los primeros que la compañía ha instalado en todo el mundo, formado con tecnología pionera que pasa a incorporar el equipo de maniobra en el interior de la infraestructura por lo que va a permitir disponer de un entorno más ordenado y con menor impacto visual", adelanta la eléctrica.

Un momento de la instalación de las nuevas infraestructuras. / L-EMV

Ayesa Martínez, responsable de Ingeniería en Proyectos de Iberdrola, ha destacado que la compactación de la subestación a través de los nuevos Centros Integrados de Alta Tensión, "nos va a permitir tener una infraestructura mucho más compacta, con mayor capacidad para futuras ampliaciones al liberar espacio en la parcela gracias al uso de esta tecnología pionera".

Para Ignacio García Bosch, responsable del 'Plan il·lumina', "el proyecto que se está llevando a cabo en la subestación de Llanos de Quart implica una inversión que supera los 7 millones de euros e incorpora los estándares más avanzados de digitalización, lo que supondrá beneficios para los usuarios del polígono industrial y de las poblaciones próximas".

García Bosch también subraya que los nuevos CIAT se asientan sobre cimentaciones elevadas, "lo que incrementa la resiliencia frente a los efectos de posibles danas, ya que los elementos más sensibles quedan situados a unos dos metros por encima de la cota original y protegidos dentro del edificio".

Asimismo, la empresa ha instalado dos nuevos transformadores y está llevando a cabo una reconfiguración del sistema de 66 kV, "lo que contribuirá a mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico".

Plan il·lumina

El proyecto de transformación de la subestación de Llanos de Quart se integra dentro del 'Plan il·lumina', mediante el cual Iberdrola está destinando una inversión de 100 millones de euros para rediseñar la red eléctrica afectada por la dana y crear la red del futuro incorporando nuevas medidas de resiliencia y digitalización, dice la compañía.

"Para llevarlo a cabo, Iberdrola ha conformado un equipo de 35 profesionales dedicados exclusivamente a este proyecto, que también requiere la colaboración de alrededor de 1.000 operarios de empresas contratistas, principalmente de la zona. En conjunto, estas actuaciones beneficiarán a más de 650.000 usuarios del área", apunta la compañía.

"Además, Iberdrola está ejecutando la mayor parte de los trabajos sin interrumpir el suministro eléctrico a los clientes, aplicando soluciones especiales como la instalación de grupos electrógenos para reducir al mínimo las molestias. Asimismo, está mejorando sus sistemas de notificación para informar con mayor eficacia sobre los cortes programados", añaden.