La falta de oficinas en València frena la llegada de setenta grandes empresas

La falta de oficinas en València está frenando la llegada de setenta grandes empresas nacionales e internacionales. La consultora inmobiliaria CBRE advierte de que hay 80.000 metros cuadrados de superficie de demanda insatisfecha con capacidad para 8.000 trabajadores. La búsqueda de oficinas se ha disparado en los últimos años por el interés de las empresas tecnológicas por instalarse en València.

El mercado de oficinas en València cerró 2025 marcado por la escasez de espacios de trabajo y una demanda cada vez mayor y más exigente, según datos de CBRE. La superficie contratada bajó ligeramente frente al año anterior por la falta de oferta de calidad disponible y se situó en torno a los 49.000 metros cuadrados (frente a los 51.000 metros cuadrados de 2024). La disponibilidad está en mínimos históricos, por debajo del 3,2 % del stock, especialmente en las zonas más demandadas del Centro, Alameda y La Marina.

Las compañías solicitan oficinas más amplias y de mayor calidad y que incluyan espacios flexibles y zonas comunes. El interés por oficinas en edificios exclusivos crece, con superficies medias demandadas en torno a los 1.200 metros cuadrados, una necesidad que el stock actual apenas puede cubrir, según la consultora.

CBRE apunta que el 20 % de la demanda corresponde a empresas grandes que buscan superficies mayores a los 2.000 metros cuadrados. Los sectores más activos son el tecnológico con casi un 20 % y los servicios profesionales con el 17 % de la demanda. “Las empresas buscan mayor superficie y de mejor calidad. Están dispuestas a asumir rentas más elevadas por instalarse en los mejores edificios. A pesar de esta demanda creciente, la escasa disponibilidad de espacios ha vuelto a limitar la llegada de empresas a la ciudad. La falta de oferta en el centro ha impulsado la contratación en parques empresariales como el Parque Tecnológico de Paterna”, según Belén Patiño, directora de Oficinas en Valencia de CBRE.

IBM alquila en The Terminal Hub

En este contexto de escasez de oferta, los espacios flexibles consolidan su presencia en Valencia, absorbiendo parte de la demanda insatisfecha por los espacios tradicionales. Según datos de CBRE, el número de puestos de trabajo flexibles transaccionados en 2025 duplicó a los del año anterior, mientras que el número de demandas sigue creciendo. Un ejemplo es The Terminal Hub en la Marina donde se ha instalado IBM.

“El mercado de espacios flexibles en Valencia vive un momento de fuerte expansión. La falta de oficinas disponibles ha impulsado al segmento flex como alternativa para absorber una demanda que el producto tradicional no cubre. La rápida ocupación de nuevos coworking —algunos llenos en apenas cuatro meses— refleja esta presión. En 2025, los puestos flexibles transaccionados por CBRE se duplicaron respecto al año anterior”, explica Macarena Baumann, responsable de ocupantes y flex en Valencia de CBRE.

Proyectos en desarrollo

Según CBRE, Valencia consolida su posición como uno de los mercados de oficinas más dinámicos del país gracias a dos desarrollos emblemáticos que marcarán un punto de inflexión en la configuración del ecosistema empresarial de la ciudad: Marina Port Valencia y Proyecto Tower en Nou Mestalla. Ambos, comercializados en exclusiva por CBRE, "ampliarán la oferta de espacios de trabajo, reforzarán la capacidad de atracción de inversión y talento, y proyectarán a Valencia como un hub corporativo de referencia", según la consultora.

Marina Port València será un nuevo distrito estratégico que combina tres edificios 'prime' con más de 12.000 metros cuadrados, servicios diferenciales y un ecosistema innovador capaz de atraer talento internacional y proyectos tecnológicos de alto impacto, transformando la fachada marítima en un entorno empresarial frente al mar. Paralelamente, Proyecto Tower, con 7.000 metros cuadrados, consolidará el eje de Cortes Valencianas como polo corporativo con la incorporación de oficinas de última generación en un entorno urbano completamente consolidado, contribuyendo a una oferta más moderna, sostenible y adaptada a las nuevas formas de trabajo.

Noticias relacionadas

Interés de los fondos

“València vive un momento decisivo en su mercado de oficinas. El protagonismo inversor ha virado hacia el desarrollo de nuevos proyectos que cambiarán la ciudad. El capital institucional (los fondos) responde de forma estratégica a la demanda de espacios de calidad, aprovechando el fuerte tirón del mercado y el ciclo alcista de las rentas, impulsado por la obsolescencia del stock actual”, añade Belén Patiño.