Tánger-Med vuelve a disparar sus tráficos de contenedores y supera a València y Algeciras juntos

El desvío de buques portacontenedores que realizan grandes navieras en puertos norteafricanos para evitar las tasas medioambientales de la UE y reducir costes de explotación dispara la actividad en los muelles del principal recinto marítimo de Marruecos: Tanger-Med. El rival del sur supera ya los movimientos de los dos principales emplazamientos del sector del transporte marítimo de contenedores de España: València y Algeciras.

Según las cifras que acaba de publicar Tanger Med Port Authority, los muelles de la citada infraestructura despacharon algo más de 11,1 millones de contenedores (en TEU, es decir, unidades de veinte pies durante 2025, una cantidad que supera la que suman Valenciaport (5,66 millones de TEU) y el recinto andaluz (4,73 millones). Sin duda, Marruecos saca pecho. Además, a finales de este año inaugurará un nuevo puerto, Nador West Med, cerca de Melilla, con el objetivo de llegar a los 5 millones de contenedores anuales.

El puerto marroquí de Tanger Med ha vuelto a registrar un nuevo récord en el tráfico de contenedores al mover en 2025 un total de 11.106.164 teus. La cifra supone un incremento del 8,4% respecto al ejercicio 2024, cuando el recinto portuario movió un total de 10.241.392 TEU.

Nueva terminal

Tal como constata Tanger Med Port Authority, este crecimiento responde sobre todo a la puesta en marcha de la ampliación de la Terminal TC4, operada por APM Terminal (Maersk). Por otro lado, en el conjunto de las cuatro terminales que configuran Tanger Med, se movieron en 2025 un total de 161 millones de toneladas, lo que refleja un crecimiento del 13,3% en comparación con 2024. La posición geoestratégica del emplazamiento africano es privilegiada para las rutas transoceánicas de navieras que operan entre el sudeste asiático y Europa.

El puerto marroquí registró 16.686 escalas de buques en 2025, un 4,5 % menos que en 2024. Este descenso se explica «por cambios en el segmento ropax (combinan el transporte de carga rodante con el servicio de pasajeros), con la sustitución de ciertos buques por unidades de mayor capacidad. Sea como fuere, el puerto recibió 1.319 megabuques de más de 290 metros de eslora, es decir, una cifra un 8,4% superior.

También mejora el tráfico de camiones en este puerto norteafricano, que alcanzó las 535.203 unidades en 2025, lo que supone un crecimiento del 3,6 % respecto al2024. Este dinamismo constata la pujanza de su comercio exterior impulsado principalmente por las exportaciones de bienes industriales, que crecieron un 4,8%, y las de productos agroalimentarios, que aumentaron un 4,3 %.

Otro competidor

Tánger Med duplica el tráfico de contenedores del puerto de Algeciras y de València y también pisa los talones a los principales emplazamientos del viejo continente: Róterdam y Amberes El crecimiento de la dársena marroquí en los últimos años, sumado a la llegada de Nador West, convierten a Marruecos en un duro competidor para el tráfico de transbordo en el Mediterráneo.

Noticias relacionadas

Nador West es el nuevo puerto que estrenará en breve Marruecos, a 50 kilómetros de Melilla, concebido siguiendo el modelo de Tanger Med. El nuevo complejo tendrá capacidad para manejar, en su primera fase, hasta tres millones de contenedores anuales. Posteriormente, la infraestructura podría elevar su capacidad hasta 5,5 millones de TEU. La naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) -principal cliente del puerto de València- también gestionará un muelle de contenedores en Nador. Además, MSC explotará la nueva terminal norte de contenedores del recinto del Grao cuando esté construida. Tendrá una capacidad para gestionar 5 millones de TEU anuales y requerirá una inversión público-privada de unos 1.600 millones de euros.