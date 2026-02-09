La Unió exige un tope anual a la importación de cítricos de Mercosur y aranceles del 15 %

La Unió Llauradora ha pedido este lunes al Gobierno de España que, si finalmente sale adelante el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, reclame en Bruselas la fijación de límites concretos a la entrada de cítricos procedentes de esos países y la activación de un arancel corrector cuando se superen determinados volúmenes. No obstante, reiterado su "rechazo frontal" al tratado y advierte de que una aplicación provisional tendría efectos "letales" para los productores.

En concreto, la organización agraria plantea que se establezca un contingente anual de 239.000 toneladas de cítricos en fresco y de 499.000 toneladas para producto destinado a industria. A partir de esos volúmenes, propone la imposición de un arancel corrector del 15 %. Se trata, según defienden, de trasladar a los cítricos un esquema de protección similar al que el propio acuerdo contempla para otros productos considerados sensibles, como el arroz, la miel o determinadas carnes.

Los cítricos como "moneda de cambio"

Desde La Unió subrayan que los cítricos, pese a su peso económico en la Comunitat Valenciana, han quedado fuera de esos mecanismos específicos. Consideran que esta ausencia de contingentes resulta "incoherente" dentro del propio acuerdo y "pone de relieve hasta qué punto el sector citrícola ha sido sacrificado como moneda de cambio", lamentan.

De dónde procede el zumo de naranja que bebemos. / L-EMV

La organización recuerda que las importaciones medias de cítricos en fresco procedentes de países del Mercosur se sitúan en torno a 239.000 toneladas anuales, a las que debe añadirse el efecto acumulativo de otros acuerdos comerciales, especialmente el de Asociación Económica entre la UE y los Estados del África Meridional, sobre todo de Sudáfrica, cuyas importaciones medias en la UE alcanzan aproximadamente 794.500 toneladas anuales entre 2020 y 2024, y 954.490 toneladas entre enero y octubre de 2025. "El mercado europeo no puede absorber indefinidamente estos volúmenes sin provocar perturbaciones graves, especialmente cuando las importaciones coinciden con los primeros meses de la campaña europea (septiembre–noviembre)", explican desde La Unió.

El zumo de Brasil

"En el caso de los cítricos transformados, -alerta La Unió- la situación es peor". El bloque Mercosur, y en particular Brasil, "domina estructuralmente el mercado europeo del zumo, con importaciones medias cercanas a las 900.000 toneladas anuales, alcanzando en algunos ejercicios, como 2023, más de 1.050.000 toneladas. El 70 % del zumo de naranja que se consume en todo el mundo procede de Brasil", informa la organización.

Noticias relacionadas

Carles Peris, secretario general de La Unió, lamenta que "este acuerdo, tal y como está concebido, no es compatible con la defensa del sector citrícola europeo, ni con el mantenimiento de una agricultura viable, equilibrada y socialmente sostenible. El hecho de que sea necesario plantear medidas correctoras de gran calado demuestra que el problema no es técnico, sino estructural".