Fundación Eurocaja Rural reconoce en la 'Gala Inclusivamente' iniciativas que impulsan el empleo y la creatividad de personas con discapacidad

Fundación Eurocaja Rural ha celebrado esta mañana en el Palacio de Congresos de la entidad financiera la 'I Gala Inclusivamente', reconociendo el trabajo que realizan organizaciones del tercer sector para favorecer la autonomía personal e integración de personas con discapacidad.

El evento fue presentado por los periodistas de CMM Aurora González y Jesús Ródenas. La gala reunió a representantes de entidades beneficiarias, autoridades, profesionales y voluntarios en una jornada marcada por el reconocimiento al talento, la creatividad y el compromiso social.

Durante el acto se entregaron a los beneficiarios los Árboles de Honor, distinciones con las que la Fundación reconoce proyectos destacados de dos de sus principales iniciativas en 2025: 'Talento Artístico', orientado a impulsar la creatividad como herramienta de inclusión, y 'WORKIN', centrado en la inserción laboral y la empleabilidad de personas con discapacidad, así como la mejora de sus competencias profesionales.

"La inclusión no es un gesto, sino un compromiso, una responsabilidad para construir un país más justo y competitivo" Javier López Martín — Presidente Fundación Eurocaja Rural

El presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, participó en el acto inaugural señalando que "la inclusión no se mide en intenciones, sino en hechos, en oportunidades abiertas, contratos firmados y barreras que se derriban". En este sentido, remarcó que ofrecer oportunidades reales "es una responsabilidad colectiva y un ejercicio de inteligencia social, ya que la diversidad impulsa la creatividad, mejora los resultados y contribuye a construir un país más competitivo y justo".

Javier López Martín, presidente de Fundación Eurocaja Rural. / Gala Inclusivamente

A lo largo de esta primera gala se puso de manifiesto la importancia de abrir puertas y generar oportunidades reales, convencidos de que el empleo no solo transforma vidas, sino que fortalece comunidades enteras y permite a cada persona desarrollar su proyecto vital en igualdad de condiciones.

Entidades reconocidas

Esta gala se concibe como el espacio donde Fundación Eurocaja Rural celebra y reconoce la labor de entidades beneficiarias dentro de sus convocatorias 'Talento Artístico' y 'WORKIN', poniendo en valor proyectos que generan oportunidades reales, construyen comunidad y visibilizan capacidades diversas de personas con discapacidad.

En esta primera edición fueron reconocidas las siguientes asociaciones. Dentro de la iniciativa 'Talento Artístico':

"Club de ocio ASPRONA" (Albacete). Proyecto: Compañía de Teatro Inclusivo. Cada artista aporta su talento en roles adaptados, creando un proyecto auténtico y diverso. Con más de diez años de trayectoria, estrenó en noviembre de 2025 "Había una vez un circo ¿o no?", destacando creatividad, emoción e inclusión en el escenario.

Intervención presidente Eurocaja Rural. / Gala Inclusivamente.

"Plena Inclusión Aragón" (Zaragoza). Proyecto: ¿Quién es más Saputo? Creación del primer juego de cartas en Lectura Fácil para personas con dificultades de comprensión, promoviendo Aragón como destino histórico. Incluye versión online gratuita y metodología basada en gamificación.

"Asociación APSA" (Alicante). Proyecto: A Golpe de Verso. Proyecto literario y artístico con 30 poetas y 40 ilustradores con discapacidad intelectual. El libro, fruto de talleres de igualdad, poesía e ilustración, transmite vivencias y mensajes contra la violencia de género, promoviendo sensibilización y educación en igualdad.

"Fundación Brian" (Palencia). Proyecto: Includanza. Desarrollo artístico y social que utiliza las artes escénicas como medio de inclusión y socialización. A través de talleres y creaciones, impulsa la participación, la expresión corporal y el reconocimiento del talento de las personas con discapacidad en la comunidad.

Foto presidente Fundación Eurocaja Rural junto a Fundación Brian Palencia / Gala Inclusivamente.

Y con motivo de la iniciativa 'WORKIN':

"Fundación ASPAYM" de Castilla y León (Simancas, Valladolid). Proyecto: WORK&IA: Capacitación Práctica en IA. Programa innovador para mejorar la empleabilidad mediante el uso práctico de herramientas de Inteligencia Artificial, accesible y online.

"Fundación Gema Canales" (Olías del Rey, Toledo). Proyecto: Conecta+. Hacia un futuro laboral accesible para jóvenes. Promueve la inclusión laboral de jóvenes que utilizan Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), transformando la formación en oportunidades profesionales.

"ASPRONA C.O. Eloy Camino" (Albacete). Proyecto: Asevents by Asprona. Iniciativa de inserción laboral que fomenta la elaboración artesanal de productos para eventos modernos, sostenibles y de alta calidad.

"DOWN LA RIOJA" (Logroño). Proyecto: Empleo con Apoyo. Formación para el empleo en empresas ordinarias, con círculos de apoyo individualizado y redes de colaboración.

"ASPANA" (Campo de Criptana, Ciudad Real). Proyecto: Impulso al Empleo. Apoya a jóvenes con discapacidad intelectual en su transición a la vida adulta, ofreciendo formación práctica en limpieza, cocina, administración y conserjería.

"ASTRAPACE" (Zarandona, Murcia). Proyecto: Eventos con Inclusión: Auxiliar de Congresos. Capacitación para personas con parálisis cerebral en tareas de control de accesos, atención al público y apoyo logístico en congresos.

"ALFAEM SALUD MENTAL LEÓN" (León). Proyecto: Formación Pintor de Paredes. Formación profesional en pintura de interiores, con bolsa de empleo para cubrir la demanda de este perfil.

"ASPRODIQ" (Quintanar de la Orden, Toledo). Proyecto: Puedo ser lo que yo quiera. Refuerza competencias y ofrece experiencias laborales reales a alumnos del Centro de Educación Especial Santísimo Cristo de la Salud.

"FAMILIAS DEL PATRONATO" (Paterna, Valencia). Proyecto: Abriendo Caminos, Tejiendo Sueños. Formación específica para personas con discapacidad intelectual como reponedores, junto con talleres de competencias básicas y orientación laboral.

"ASOCIACIÓN TEA TALAVERA" (Talavera de la Reina). Proyecto: Quiero y Puedo. Ofrece recursos y formación para la transición a la vida adulta y la capacitación laboral de personas con TEA, promoviendo igualdad de oportunidades.

La gala estuvo amenizada con diversas actuaciones musicales y artísticas, incluyendo la proyección de vídeos que dieron visibilidad a los proyectos reconocidos, reflejando el impacto tangible de la inclusión cuando se traduce en acciones concretas y alianzas sólidas, como la que mantiene Fundación Eurocaja Rural con Plena Inclusión y otras entidades de todo el territorio de actuación donde opera.

La gala contó con la presencia del director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, así como del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido; el viceconsejero y comisionado de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, Luis Escudero; el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; y el director general de Discapacidad de Castilla-La Mancha, Francisco José Armenta. Asimismo, asistieron numerosos responsables institucionales del ámbito local, provincial y autonómico, representantes empresariales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o destacadas personalidades del tercer sector y confederaciones/federaciones del sector de la discapacidad a nivel nacional y autonómico.