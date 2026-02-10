El PP confunde AVE con una "asamblea"

Al Partido Popular bien le valdría confirmar exactamente a dónde va su líder, Alberto Núñez Feijóo antes de enviar sus convocatorias de prensa. El presidente del partido asiste este martes en el Roig Arena a la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), aunque para el departamento de comunicación las iniciales parecen hacer referencia a una entidad inexistente llamada Asamblea Valenciana de Empresarios.

No es el primer 'lapsus' del PP o de su líder. Hace tan solo unos días, Núñez Feijóo repitió en varias ocasiones mal el nombre de una empresa en Huesca a la que fue invitado para un acto.