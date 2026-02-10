El Private Equity, un "socio estratégico" para las empresas valencianas

Foro Inversores y oportunidades. / ED

El Private Equity, una forma de inversión alternativa en empresas no cotizadas, supone una oportunidad estratégica tanto para las compañías, que reciben recursos para impulsar su crecimiento, como para los inversores, que pueden diversificar su cartera más allá los mercados tradicionales. Además, la Ley Crea y Crece, de 2022, ha democratizado el acceso, ya que rebajó el mínimo de desembolso a 10.000 euros, lo que supone que, además de los grandes inversores institucionales y las altas fortunas, los particulares tengan la opción de invertir.

En este nuevo paradigma, la educación financiera juega un papel clave para que tanto las empresas como los potenciales inversores estén informados de las posibilidades con las que cuentan, así como de las ventajas y los riesgos. Bajo esta premisa, Levante-EMVy Prensa Ibérica, con el patrocinio de la gestora digital Crescenta, organizaron el pasado jueves, 5 de febrero, el foro «Inversores y oportunidades. Invierte como las grandes fortunas», que se celebró en el Auditorio Miguel Burdeos en la sede de la CEV en València.

El encuentro, moderado por la periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, estuvo centrado en la mesa de debate sobre el «Private Equity: Más allá del mercado tradicional», que contó con la participación de Ramiro Iglesias, CEO y cofundador de Crescenta; Eva Blasco, presidenta de la CEV Valencia; Sonia Díaz, socia de Fiscal de Cuatrecasas; Santiago Mingo Martínez, socio fundador de Consilio Asesores Patrimoniales Independientes EAF; e Isabel Giménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF).

El CEO de Crescenta, especializada en digitalizar y democratizar la inversión en capital privado, fue el encargado de abrir la conversación presentando las bases del Private Equity. «Se trata de la inversión en compañías no cotizadas. Actualmente, las empresas que cotizan en bolsa, es decir, en las que el público en general puede hacer compra-venta de sus participaciones, representan menos del 5 % a nivel global y todas ellas antes de salir a bolsa se han consolidado gracias al mercado privado. Esto es el Private Equity, invertir en esa fase de crecimiento antes de que las compañías sean públicas», explicó Iglesias.

Esto abre un gran abanico de estrategias, como el Venture Capital, si la inversión se realiza en startups; el Equity Growth, en una compañía tecnológica de mucho crecimiento; o el Private Equity Acquisition, si se invierte en una empresa sólida para adquirir el control, mejorarla y luego venderla a un socio estratégico o sacarla a bolsa. «También se invierte en infraestructuras o en el sector inmobiliario», compartió Iglesias.

Los grandes inversores institucionales y las altas fortunas han generado mucho patrimonio. Pero ahora se ha entrado en una era de democratización del acceso, desde la Ley Crea y Crece, facilitando que los inversores particulares, desde los 10.000 euros, puedan acceder a estos fondos de Private Equity. «Decidimos crear una entidad regulada en la que nosotros lo que hacemos es invertir, por ejemplo, 20 millones de euros y a través de nuestras herramientas digitales los distribuimos en miles de personas que incorporan este producto a su cartera. En València, en dos años de actividad, tenemos cerca de 500 inversores valencianos», afirmó Iglesias.

Ventajas y riesgos

Una de las grandes ventajas del Private Equity es, precisamente, esta regulación, tanto a nivel europeo como con la ya comentada Ley Crea y Crece, que guía a las gestoras y a las plataformas encargadas de seleccionar los fondos de capital privado. «Existen instrumentos que garantizan que el inversor pueda estar tranquilo», remarcó Díaz. Además, aporta rentabilidad, diversificación y reduce la volatilidad del mercado financiero, en un momento geopolítico actual muy complicado. «Permite invertir de una manera mucho más directa, en una compañía no cotizada o en una infraestructura concreta, por ejemplo, y de la mano de gente muy profesional», añadió Mingo. En la misma línea, Iglesias resaltó «esa tangibilidad y trazabilidad de a dónde va tu dinero y cuánto estás generando con él».

No obstante, como toda inversión, no está exenta de peligros. «El principal riesgo es la iliquidez», apuntó el CEO de Crescenta. Hay que tener en cuenta que se trata de una inversión a largo plazo, en torno a unos diez años, en la que se compromete un desembolso que se irá solicitando de manera gradual en las distintas llamadas de capital durante los primeros cinco años, y a partir de los cinco siguientes se empieza a devolver lo que se ha aportado más la rentabilidad generada. Por este motivo, los expertos insisten en que se trata de un tipo de inversión complementaria a las carteras tradicionales, no sustitutiva.

Falta de educación financiera

Otro de los obstáculos reside en la falta de divulgación y de educación financiera en este tipo de alternativas por parte de inversores y empresas. «Nosotros publicamos un manual de introducción al capital riesgo en 2017 y lo hicimos porque no había ninguno en castellano. Si no se había dado a conocer este tipo de inversiones, era difícil que los inversores entraran a ello», anotó Giménez, quien apostilló que el sector muchas veces se ha acercado a las compañías con un «lenguaje complejo», por lo que agradeció la labor de Crescenta.

Su CEO explicó que uno de los objetivos de su fundación era «crear una comunidad que entendiera de qué estábamos hablando», por lo que desarrollaron el portal «Aprende y Crece», dentro de la propia web de la gestora, al que ya se han suscrito unos 50.000 usuarios. «Nuestra segunda labor ha sido montar un equipo de inversión muy bestia para hacer una selección de los mejores managers a nivel global. Hemos creado es una oferta de producto amplia», señaló Iglesias

De esta manera, los ponentes coincidieron en subrayar la importancia del asesoramiento y el acompañamiento que ofrecen estas plataformas de selección de fondos de Private Equity, que identifican el patrimonio financiero de cada usuario y planifican la estrategia de inversión a largo plazo. Caso por caso. «Hay que ajustarse a los volúmenes y a las necesidades de cada uno, y después establecer un plan», dijo Mingo, teniendo en cuenta que lo recomendable una vez has invertido en fondos de Private Equity es «no abandonar».

Beneficios fiscales

A modo de conclusión, Díaz remarcó que es fundamental «compatibilizar cuatro variables: rentabilidad, riesgo, iliquidez y fiscalidad». Sobre este último punto, la experta aseguró que el Private Equity es «un paraíso fiscal dentro del mundo tan agresivo de la factura fiscal española». «Es muy interesante a nivel del propio vehículo de inversión, porque a pesar de que tributa en el Impuesto de Sociedades al tipo general del 25 %, hay exenciones de hasta el 99 % para las operaciones de traspaso de fondos, obtención de dividendos y generación de plusvalías. Siempre que se cumplan requisitos estrictos de permanencia, de porcentaje de participación...», detalló.

En este punto, el CEO de Crescenta quiso destacar un caso de éxito que han impulsado desde la gestora, un «golpe encima de la mesa en innovación desde el punto de vista de estructuración». «Hemos conseguido crear una estructura en la que se invierte en Private Equity de manera diversificada y además se acoge al régimen del diferimiento fiscal por traspasos», anunció.

Para las empresas, también existen beneficios fiscales, sobre todo para las familiares. «Esas inversiones en los 5 % en sociedades de capital riesgo permiten exenciones en el Impuesto sobre el Patrimonio (artículo 4.8 de la Ley 19/91), y una bonificación prácticamente del 99 % en las herencias y en las donaciones», explicó la socia de Fiscal de Cuatrecasas. Y para las personas físicas recordó que la tributación de las ganancias que se obtienen de la inversión se hace «en una escala especial, no vamos a la base liquidable general que en la Comunitat Valenciana está en un tipo marginal máximo del 54 %». «Tributa a escala del ahorro, que va entre un 19 y un 30 %», matizó.

Visión empresarial

Por otra parte, la cita sirvió para poner sobre la mesa la visión del sector empresarial valenciano sobre este tipo de financiación alternativa. La presidenta de la CEV Valencia reconoció que el Private Equity «se ha consolidado como uno de los grandes motores de financiación empresarial», con especial impacto en las pymes, una cuestión estratégica para la Comunitat Valenciana ya que este es el modelo mayoritario en el territorio, y en sectores como el energético, el inmobiliario, el turístico y el agroalimentario.

Sin embargo, la falta de cultura financiera que previamente había expuesto Giménez está frenando que muchas pequeñas y medianas empresas se lancen a la captación de estos fondos. «Tienen miedos innecesarios, por el temor a la pérdida del control o cambios en la cultura empresarial, cuando en la mayoría de los casos el capital privado sirve para hacer crecer el proyecto empresarial preexistente, no para sustituirlo o para cambiarlo», dijo Blasco, quien defendió que «el Private Equity no puede verse únicamente como una operación financiera, sino como un socio estratégico que aporta capital, experiencia, estructura y visión estratégica a medio-largo plazo y que ello puede ayudar a abordar proyectos de crecimiento, transformación y modernización que con recursos propios no podrían llevar adelante».

De igual modo, Giménez sostuvo que se trata de «tener capital inteligente para consolidar un modelo de negocio, mejorar la competitividad y tener un aliado para pasar de un enfoque de gestión artesanal a profesional. Nos faltan empresas medianas y estas se consiguen con Private Equity, que llega para proyectos concretos, como puede ser una internacionalización, un relevo generacional o una digitalización».