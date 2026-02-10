Pamesa entra en el capital de la empresa valencia de renovables Umbrella

El grupo Pamesa va a entrar el accionariado de Umbrella Global Energy, compañía energética, cotizada en el mercado bursátil BME Growth, con más de 20 años de trayectoria y actividad internacional en generación solar, almacenamiento energético, movilidad eléctrica y soluciones para la descarbonización de la industria como socio de referencia.

Pamesa desarrolla actualmente, junto a Umbrella Global Energy, una plataforma energética con una inversión de 74 millones de euros para abastecer de forma directa y exclusiva las necesidades energéticas de la actividad industrial del grupo cerámico.

La entrada de Pamesa en el accionariado de Umbrella servirá para impulsar el avance de su modelo de negocio integrado, que combina desarrollo, inversión y operación de activos energéticos renovables, con una amplia actividad como productor de electricidad solar en diferentes geografías, y una orientación a proyectos industriales de largo plazo. Su plataforma energética integrada, basada en el uso de la energía solar y baterías, permite acompañar a clientes industriales en procesos complejos de electrificación, eficiencia operativa y transición energética, aportando estabilidad y visión tecnológica.

Esta inversión fortalece la relación entre ambas compañías, que se inició a través del desarrollo conjunto de sucesivos proyectos de energía fotovoltaica y que culmina con el lanzamiento de un proyecto energético innovador, concebido para transformar el modelo energético del grupo cerámico y acompañar su estrategia de descarbonización y que se basa en la integración de energía solar, baterías y un sistema de gestión de la energía basado en inteligencia artificial.

Como resultado de esta experiencia, Pamesa en su capital como inversor de referencia, aportando estabilidad accionarial y visibilidad al crecimiento futuro del grupo energético.

Enrique Selva

En palabras de Enrique Selva, CEO de Umbrella Global Energy, "nuestra relación con Pamesa Grupo Empresarial se ha construido con el tiempo, proyecto a proyecto, y sobre una base de confianza que se ha ido consolidando con los resultados. Tras acordar la ejecución de un proyecto industrial especialmente relevante, ambas partes decidimos dar un paso más y alinear también nuestros intereses a nivel accionarial. Para Umbrella, esta decisión consolida una relación pensada para crecer a largo plazo y es una enorme satisfacción sumar a nuestra base accionarial un inversor de reconocido prestigio”.

Noticias relacionadas

La participación de Pamesa en el capital de Umbrella Global Energy se articulará mediante la ampliación de capital social, que se formalizará en la próxima junta general de accionistas convocada por la compañía, conforme a la normativa aplicable del segmento BME Growth.