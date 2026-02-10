La venta de eléctricos se acelera a la espera del desembarco chino en Almussafes

La venta de eléctricos se ha acelerado a la espera del posible desembarco de empresas automovilísticas chinas en Almussafes, que provocará el desplome de los precios. Valencia ha tomado la delantera en la venta de vehículos eléctricos en España. Ya es la gran área española con más compras de coches a pilas al situarse como la segunda provincia española con más demanda de este tipo de vehículos tras Segovia. Las ventas de coches eléctricos crecieron en enero un 28 % a pesar de la falta de ayudas. El Gobierno dio la semana pasada, al fin, el esperado plan de ayudas al vehículo eléctrico, que será de 4.500 euros más otros 1.000 de las marcas.

La buena evolución del mercado valenciano coincide con el interés de las marcas chinas por instalarse en Almussafes. Los grupos chinos Geely, Changan y SAIC (dueño de la marca MG) se han interesado por ensamblar sus vehículos en la factoría de Ford en Almussafes, que actualmente solo produce el Kuga y está bajo mínimos. Ford mantiene conversaciones avanzadas con Geely, como trascendió la semana pasada.

Las marcas automovilísticas chinas necesitan producir en Europa para esquivar los aranceles impuestos por Bruselas para proteger a la industria europea. La Unión Europea aplica desde finales de 2024 aranceles adicionales (de hasta el 35,3 %, sumados al 10 % base) a coches eléctricos fabricados en China y que afectan a marcas como MG (SAIC), BYD, Geely (Volvo, Smart), Changan y Tesla (modelo fabricado en China). Los híbridos enchufables (PHEV) y motores de combustión quedaron excluidos de esos aranceles extra.

Crecimiento

Segovia es la provincia española con mayor porcentaje de ventas de coches eléctricos con un 15 % total por las compras de trabajadores que se desplazan a diario a Madrid y buscan ahorrar. Valencia se ha situado en segunda posición en enero con un 13,5 % de compras pese a que no se habían hecho públicas las ayudas. Las ventas de coches eléctricos sobre el total en Alicante y en Castellón son del 9 %.

Línea de producción de Ford Almussafes. / Miguel Angel Montesinos

Ayudas

La industria y los consumidores estaban a la espera del nuevo plan de ayudas estatal. El Gobierno ha aprobado el Programa Auto+, un nuevo sistema de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados, con un incentivo adicional para los vehículos con producción europea, y con una dotación presupuestaria de 400 millones de euros para 2026. Además, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, dando de este modo continuidad al MOVES.

El plan, gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo, forma parte del Plan Auto 2030 y nace con una doble intención. Por un lado, incentivar la demanda de vehículos con etiqueta CERO. Y por otro, favorecer la producción europea y española de vehículos, introduciendo criterios específicos ligados al proceso de fabricación.

El programa está pensado para compras directas y también para operaciones de 'leasing' y 'renting', en este último caso cuando se trate de autónomos y empresas. Las ayudas se aplicarán una vez se publique la convocatoria, pero cubrirán las adquisiciones realizadas desde el inicio de 2026.

Fin de las reticencias

España y especialmente la Comunitat Valenciana eran hasta ahora una anomalía en el mercado europeo de ventas de vehículos eléctricos, pero las reticencias de los conductores nacionales han comenzado a desaparecer. Agosto, según datos analizados por el experto en movilidad eléctrica Luis Valdés, fue el primer mes de la historia en el que las ventas de eléctricos superaron el 10 % (13 % entre los compradores particulares). Al final, el año cerró con un incremento de ventas de eléctricos del 77 % tras la compra de 104.262 vehículos propulsados únicamente a pilas en toda España.

La compañía americana Tesla, a diferencia de lo que ocurre en el resto del continente, es la que más vehículos eléctricos vende en España, seguida muy de cerca por la china BYD (que ha estado a punto de sobrepasarla) y la coreana KIA. El vehículo eléctrico más vendido en 2025 en España fue el Tesla Model 3 (9.966 unidades). La firma que lidera Elon Musk ofrece ahora una versión más económica del Model 3 (unos 35.000 euros), aunque con peores acabados.

Noticias relacionadas

La gran variedad de modelos eléctricos atrae cada vez a más compradores españoles. A lo largo del año 2025, treinta modelos han vendido a nivel nacional más de mil vehículos. Entre ellos, destacan los turismos Model Y de Tesla (6.016 unidades vendidas) y el KIA EV3 (5.662 vehículos). En la nueva inercia del mercado ha sido clave la llegada de modelos como el BYD Dolphin Surf (4.182), Renault 5 (4.123), Citroën ë-C3 (2.960), BYD Atto 2 (2.714) y el Toyota BZ4X, que ha captado el interés de los taxistas como alternativa a los Model 3 y Model Y y ha vendido 2.693 unidades.