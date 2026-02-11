Bonaire trabaja para crecer 10.000 metros en altura antes de 2030

El centro comercial Bonaire de Aldaia, propiedad de Castellana Properties, trabaja para crecer 10.000 metros cuadrados en altura antes de 2030. La intención de Castellana Properties es completar el segundo piso del anillo que conforma el perímetro del centro comercial, según ha explicado a Levante-EMV Javier Hernández (gestor de Bonaire y coordinador de activos de Castellana Properties en España).

El centro roza el lleno con un 99 % de ocupación tras superar las consecuencias de la dana de octubre de 2024. De hecho, tiene los niveles de afluencia de antes de la dana y este año tiene previsto alcanzar los 11 millones de visitantes (en diciembre y enero llegó a dos millones). El viernes se cumple un año de la reapertura completa del centro tras la dana.

Castellana Properties compró en marzo del año pasado a Unibail-Rodamco Retail Spain (URW) el centro comercial Bonaire por 305 millones de euros. La operación estuvo a punto de firmarse en otoño, pero se frenó tras la dana.Castellana nunca perdió el interés por la compra y tras revaluar la operación la acometió por el mismo precio que manejaba en octubre de 2024.

El consejero delegado de Castellana Properties, Alfonso Brunet, reveló en la presentación de resultados de la compañía en junio que tienen intención de ampliar la superficie de locales de Bonaire y ahora se empieza a concretar cómo se va a hacer.

Castellana Properties es propietaria de los 55.800 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA) del complejo a los que tiene intención de añadir los otros 10.000 metros. Javier Hernández ha precisado que ahora mismo la compañía está en fase de generación del proyecto por lo que todavía es pronto para concretar la inversión y qué operadores van a ocupar la extensión del centro.

Javier Hernández, gerente de Bonaire y coordinador de los activos de Castellana Properties.. / Levante-EMV

Estudio de la ampliación

"Estamos haciendo el estudio de los 10.000 metros cuadrados que todavía tenemos por construir. Estamos analizando con qué operadores y cuál sería el mejor momento. Esperemos que sea antes de 2030 y creceríamos hacia arriba", ha apuntado el responsable de Bonaire. Javier Hernández ha añadido que en la parte del anillo comercial del centro que sí tiene una segunda planta está la zona de restauración y una bolera. "Ampliaríamos en la parte del anillo que no tiene nada encima", ha explicado.

Javier Hernández ha subrayado que tienen demanda para crecer en esos 10.000 metros cuadrados proyectados. "El objetivo es hacer la ampliación antes de 2030, pero depende de los inversores", ha insistido el responsable de activos de Castellana en España.

Con más de 150 marcas, Bonaire es el centro comercial más grande de la Comunitat Valenciana y uno de los de mayor tamaño del país. Ha sido reconocido como uno de los diez mejores activos comerciales de España, al estar integrado en un complejo comercial de 135.200 metros cuadrados de superficie bruta alquilable que refuerza y completa la oferta. El 52 % de los establecimientos del centro son de moda, el 37 % de ocio y restauración y el 11 % de servicios como telefonía o estética.

Crecimiento del 3 % de ventas

En los últimos doce meses, Bonaire ha tenido un crecimiento de ventas del 3 %. "Ha sido un año de puesta en marcha, por así decirlo. Ha habido distintos hitos que se han ido cumpliendo a lo largo del año, como ha sido la apertura del aparcamiento subterráneo. Hemos tenido 15 nuevas aperturas dentro del centro comercial con marcas nacionales e internacionales como Primor o Scalpers", ha apuntado Javier Hernández.

El gestor de Bonaire ha precisado que el centro "ha generado 150 empleos gracias a las nuevas aperturas que se suman a los 2.300 que teníamos antes. Estamos al 99 % de ocupación en lo que nuestro sector es. Consideramos ya ocupación total y seguimos teniendo demanda de marcas que quieren entrar en el centro comercial. A fecha de hoy hay marcas que quieren estar en Bonaire".