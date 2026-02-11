El campo mantiene movilizaciones contra Mercosur pese a las cláusulas de salvaguardia de la UE

El campo español mantiene las movilizaciones contra el acuerdo UE-Mercosur a pesar de que el pleno del Europarlamento ha aprobado las medidas de salvaguarda para evitar perjuicio a los agricultores europeos al aplicar el citado pacto. Según el nuevo reglamento, aprobado por 483 votos a favor, 102 en contra y 67 abstenciones y acordado informalmente con el Consejo, las preferencias arancelarias previstas en el acuerdo comercial UE-Mercosur para las importaciones de productos agrícolas desde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay podrán suspenderse temporalmente si el aumento de las importaciones causa un daño grave a los productores europeos.

La nueva normativa establece que la Comisión Europea deberá iniciar una investigación sobre la necesidad de medidas de protección si las importaciones de productos sensibles, como carne de ave, vacuno, huevos, cítricos y azúcar, aumentan un 5% sobre la media de tres años (frente al 10% anual propuesto inicialmente por la Comisión) y, al mismo tiempo, los precios de importación se sitúan un 5% por debajo del precio en la UE.

Los Estados miembros, personas físicas o jurídicas que representen al sector, o una asociación que actúe en nombre de la industria podrán solicitar una investigación en caso de amenaza de perjuicio grave para el sector afectado. Además, la Comisión deberá presentar un informe cada seis meses como mínimo al Parlamento con la evaluación del impacto de las importaciones de productos sensibles. Tras la aprobación formal del Consejo, el reglamento se publicará en el Diario Oficial de la UE. Las salvaguardas serán de aplicación una vez que el acuerdo comercial interino con Mercosur entre en vigor.

Antecedentes

Las cláusulas de salvaguarda bilateral se incorporarán al Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y al acuerdo comercial interino. El Parlamento solicitó la opinión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la compatibilidad de ambos acuerdos con los tratados de la UE, por lo que todavía no puede ratificar los acuerdos. Sin embargo, la Comisión Europea podría optar por aplicarlos de forma provisional cuando al menos uno de los países de Mercosur complete su ratificación.

También AVA-Asaja considera “claramente insuficientes” las cláusulas de salvaguardia aprobadas hoy por el Parlamento Europeo dentro del tratado UE-Mercosur. El presidente de AVA-Asaja , Cristóbal Aguado, asegura que “la mejor garantía para proteger a los agricultores y ganaderos europeos es introducir medidas que establezcan la reciprocidad, es decir, que las importaciones de países terceros cumplan las mismas exigencias que los productos europeos, y la complementariedad con la producción europea, de manera que solo entren importaciones para complementar la demanda en Europa”. Asimismo, AVA-Asaja tacha estas cláusulas de “un parche justificativo para adelantar la puesta en marcha del tratado sin esperar al dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que primero debería avalar si cumple o no con los tratados comunitarios”.

Movilizaciones

Más de 400 agricultores y ganaderos de la Unió y 10 tractores participan mañana miércoles en la gran protesta del campo que se celebra en Madrid. Expresarán su descontento contra las políticas agrarias que recortan la PAC, permiten acuerdos perjudiciales como el de Mercosur o la excesiva burocracia, entre otras cosas. El grueso de la delegación de la Unió partirá mañana de madrugada en autobús desde las tres provincias (220 personas de las comarcas de Valencia, 110 de las de Alicante y otras 110 de las de Castellón). Los tractores salen hoy en góndolas para unirse al resto de otras comunidades autónomas que partirán en cinco columnas hasta la entrada a Madrid.