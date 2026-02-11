Pérdidas millonarias para Ford en un momento de gran incertidumbre para Almussafes

La planta de Ford en Almussafes vive una situación de incertidumbre que se tradujo en 2025 en el peor año de producción de su historia, con tan solo vehículos 98.500 fabricados y a la espera de que la compañía asigne un nuevo modelo que permita retirar parte de la respiración asistida de la planta valenciana, sumida en un ERTE. A este escenario se suma el interés de gigantes chinos como Geely o Changan en desembarcar en ella, sin un claro desenlace todavía.

Para rizar el rizo, el contexto global de la compañía del óvalo tampoco es halagüeña: en total, Ford vendió 4.395.000 vehículos el pasado año, un 2 % menos que el año anterior. Además, ha cerrado 2025 con pérdidas netas de 8.182 millones de dólares (6.860 millones de euros), frente a los 5.879 millones de beneficios de 2024, como consecuencia de las partidas extraordinarias que incluyeron cargos por 10.700 millones de dólares debido a las cancelaciones de su programa de vehículos eléctricos.

La compañía ha dado esta semana estos datos en los que destacan las cuantiosas pérdidas a pesar de conseguir el año pasado unos ingresos récord anuales de 187.300 millones, un 1 % más interanual. El deterioro del resultado contrasta con el crecimiento de la facturación y se explica por cargos extraordinarios ligados a la estrategia de vehículos eléctricos y reestructuraciones, que lastraron las cuentas del ejercicio.

La pérdidas se debieron, principalmente, a amortizaciones y cancelaciones de programas de eléctricos, así como otros cargos asociados a la reorganización industrial y a inversiones en alianzas. Excluyendo estos elementos, el beneficio operativo ajustado (EBIT ajustado) alcanzó 6.800 millones, por debajo de los 10.200 millones de 2024.

El presidente y consejero delegado de Ford, Jim Farley, asegura que la empresa "tomó decisiones estratégicas difíciles pero críticas" que la permitirán tener un futuro "más fuerte". "De aquí en adelante, seguiremos construyendo sobre nuestros fuertes cimientos para conseguir nuestro objetivo del 8 % de margen de EBIT ajustado para 2029", añadió.

El 'sorpasso' chino

El contexto competitivo global añade presión a esta transición. El fabricante chino BYD superó a Ford en ventas mundiales de vehículos, situándose por delante en el ranking internacional gracias a su rápida expansión en eléctricos e híbridos enchufables y a su crecimiento en exportaciones fuera de China. El 'sorpasso' refleja el desplazamiento de cuota de mercado hacia fabricantes especializados en nueva energía, con estructuras de costes más ajustadas y fuerte integración tecnológica.

El modelo Dolphin Surf de BYD. / BYD

Este escenario internacional tiene eco directo en Ford Almussafes, que atraviesa una etapa de redefinición industrial. La factoría, que ha dependido en los últimos años del Kuga, ha afrontado ajustes de producción y expedientes laborales mientras espera nuevas asignaciones dentro de la estrategia europea de la compañía. La ralentización y revisión de programas eléctricos en la matriz introduce incertidumbre sobre el calendario y el volumen de futuros modelos electrificados.

Al mismo tiempo, la creciente competencia de marcas asiáticas en el mercado europeo obliga a Ford a ganar eficiencia y a concentrar inversiones en plantas con mayor competitividad. En ese tablero, Almussafes se juega consolidar carga de trabajo en un momento en que la industria del automóvil acelera su transformación tecnológica. La combinación de reestructuración interna en Ford y presión externa de nuevos líderes del vehículo eléctrico marcará el futuro de la factoría valenciana y su peso en la red productiva del grupo.