PowerCo: “Las celdas de batería ya no se importan, se diseñan y se producen en Europa”

“Con la puesta en marcha de la gigafactoría de PowerCo -el componente más estratégico del vehículo eléctrico- las celdas de batería ya no van a importarse, van a diseñarse y producirse en Europa”. Con estas palabras ha defendido el CFO de PowerCo Spain, Javier Rivera, el futuro de la movilidad eléctrica en España durante el evento “Acelera hacia la electromovilidad”, organizado en Madrid por la Agrupación Future: Fast Forward y donde ha reivindicado “un colaboración público-privada sólida y el apoyo público decidido a la industria del automóvil para acometer una de las transformaciones más importantes y garantizar la fortaleza de este sector que da empleo en toda Europa a más de 14 millones de personas”.

“La electrificación está redefiniendo el futuro del sector y consolidándose como un pilar clave para el desarrollo de economías descarbonizadas. Por ello, estoy convencido de que PowerCo desempeñará un papel estratégico al localizar, por primera vez en España, procesos industriales altamente especializados hasta ahora concentrados en Asia, reforzando la competitividad, la autonomía tecnológica y la sostenibilidad del tejido industrial europeo”, ha incidido Rivera, quien ha recordado que las baterías representan aproximadamente el 40 % del valor de un vehículo eléctrico.

Apuesta de Volkswagen

“Con la apuesta por la electrificación del Grupo Volkswagen, el apoyo del F3 y la inversión decidida de PowerCo, España va a dar un paso decisivo al fabricar no solo vehículos, sino también su componente estratégico fundamental, capturando así mayor valor añadido en la cadena industrial”, ha reiterado Rivera, quien también ha defendido la estrategia de la compañía para el desarrollo del talento propio y local mediante programas de formación especializados en baterías para sus trabajadores, “impulsando la transferencia y generación de conocimiento cualificado europeo y el fortalecimiento del ecosistema local”.

En “plena carrera global por liderar la movilidad eléctrica” Rivera ha advertido igualmente que mantener el histórico liderazgo de las empresas europeas del sector de la automoción va a requerir “foco, determinación y agilidad para que no perdamos de vista ni los objetivos globales de descarbonización, ni la competencia directa de nuestros competidores, lo que nos asegurará que podamos competir en igualdad de condiciones respecto a otros actores globales”.

Transformación

“Resistirse a la transformación hacia la electromovilidad podría reducir la huella industrial europea y abrir la puerta a que otras potencias lideren el mercado, por lo que los nuevos proyectos industriales deben ser flexibles y escalables, ser eficientes en el uso de recursos naturales y estar acompañados de medidas legislativas que garanticen la viabilidad económica y la competitividad del vehículo eléctrico”.

Planes de ayuda

De hecho, Rivera ha insistido durante su intervención en la necesidad de ambiciosos planes europeos de ayuda a la producción (€/kWh producido) durante la fase de lanzamiento de los nuevos proyectos industriales de fabricación de baterías hasta que el proceso productivo alcanza la escala necesaria y se estabiliza, asegurando el desarrollo de una industria incipiente. De lo contrario, ha apuntado, “Europa corre el riesgo de poner en peligro sus industrias emblemáticas”. Eso sí, Rivera ha asegurado que “desde PowerCo miramos el futuro con optimismo, porque somos la prueba de que el sector es capaz de localizar inversiones y hacerlas competitivas”.

La mayor agrupación empresarial de la historia

Future: Fast Forward (F3), la mayor agrupación empresarial de la historia de la automoción en España, ha finalizado el 60 % de los proyectos que se iniciaron en 2022, tras el lanzamiento de la iniciativa. Con este hito, la agrupación ha presentado resultados concretos de una transformación industrial sin precedentes, a un ritmo acelerado que ya se está implementando en el país y generando impacto.

En el encuentro estratégico celebrado hoy, pymes y grandes empresas socias de la Agrupación, colaboradores y administraciones públicas, han compartido los avances realizados en la electrificación de la movilidad en España y abordado los desafíos que marcarán el futuro del sector. Los proyectos que se desarrollan en el marco de la agrupación generarán un gran impacto económico y una capacidad exportadora de más de 20.000 millones de euros, reforzando la competitividad industrial del país, acelerando hacia una España más sostenible y electrificada